Состояние Димы Пескова остается средне тяжелым, диагноз «ветрянка» уточняется

Состояние Димы Пескова, госпитализированного после четырехдневного блуждания по лесу, на сегодняшнее утро оценивается как средней тяжести.

«Как уже сообщалось, накануне ребенок поступил в детское инфекционное отделение ГКБ №40. С момента поступления проведён весь комплекс необходимых исследований для уточнения диагноза. Назначено и проводится лечение. Ребенок принимает пищу, активен», – рассказал пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков.

Напомним, вчера у найденного на прошлой неделе под Рефтинским 4-летнего Димы Пескова были обнаружены признаки проявления ветряной оспы. Мальчика перевели в инфекционное отделение ГКБ № 40 в Екатеринбурге. Как выяснилось, 1 июня он был в контакте с ребенком, болеющим ветрянкой.

В больницу мальчика, который четверо суток провел в лесу, доставили 14 июня в крайне тяжелом состоянии. Уже известно, что клещи, которых сняли с мальчика, не были переносчиками энцефалита. В выходные Дима начал самостоятельность есть, воспаление легких было исключено ранее.

Напомним, Дима Песков потерялся на берегу озера под Рефтинским 10 июня. Он отдыхал с родителями, пошел с отцом в лес, где, по словам мужчины, закапризничал. После чего отец отправил его к маме, нужно было пройти около 10 метров, но малыш заблудился. Ребенок вышел к палатке рыбаков, понял, что обознался, и ушел в другую сторону, взрослые его не остановили. Диму искали сотни людей – спасатели и волонтеры, и только на 5-й день его обнаружил лежащим под березой молодой военнослужащий, который сначала подумал, что мальчик мертв. Но Дима подал признаки жизни. Как позднее пояснили доктора, ребенка спасло то, что он ел траву, пил воду из болот и озер, а также был тепло одет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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