Дима Песков пошел на поправку, клещи были не энцефалитными

4-летний Дима Песков пошел на поправку. Мальчик начал есть твердую пищу, температуры нет, ребенок вступает в контакт. Клещи, отправленные на исследования, не являются переносчиками энцефалита. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков.

Напомним, Дима Песков сейчас находится в ОДКБ №1 в Екатеринбурге. Малыш 10 июня вместе с родителями отдыхал на берегу озера под Рефтинским. Папа с ребенком пошли в лес, а мама осталась у палатки. По словам главы семьи, ребенок закапризничал и попросился обратно к маме. Папа отпустил сына одного. Расстояние было около 10 метров, но мальчик заблудился. Ребенок вышел к палатке рыбаков, понял, что обознался, и ушел в другую сторону, взрослые его не остановили.

Диму искали сотни людей – спасатели и волонтеры, и только на 5-й день его обнаружил лежащим под березой молодой военнослужащий, который сначала подумал, что мальчик мертв. Но Дима подал признаки жизни. Как позднее пояснили доктора, ребенка спасло то, что он ел траву, пил воду из болот и озер, а также был тепло одет.

К месту обнаружения мальчика доставили медиков, вместе с которыми мальчика доставили сначала в ЦГБ Асбеста, затем на вертолете – в Екатеринбург. Изначально врачи подозревали у Димы воспаление легких. Также мальчик был сильно покусан клещами – у него было около 20 укусов, 4 клещей, которых нашли, отправили на экспертизу. Как выяснилось, клещи не были энцефалитными.

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Екатеринбург, служба информации «Новый День»

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