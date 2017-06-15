«Стабильно тяжелое, динамики нет», – медики рассказали о состоянии Димы Пескова

Дима Песков, который был найден после четырех дней скитаний по глухому лесу, остается в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщил пресс-секретарь свердловского министерства здравоохранения Константин Шестаков.

Он пояснил, что существенной динамики в состоянии малыша пока нет. Из-за того, что мальчик несколько дней провел в лесу, он был сильно искусан клещами, поэтому медики в первый же день взяли у него пробы крови и назначили анализы на различные инфекции, в том числе на энцефалит. «Результаты анализов будут готовы через несколько дней», – пояснил NDNews.ru представитель минздрава.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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