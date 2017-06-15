В ЕАО пропавшую 3-летнюю девочку ищут более 100 человек Задействованы кинологи, водолазы, беспилотники

В Еврейской автономной области более 100 человек продолжают поиски пропавшей 13 июня 3-летней девочки из села Соцгородок. Сегодня, в четверг, к поискам подключились кинологи, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В полиции пояснили, что девочка ушла из дома в Соцгородке, и ее местонахождение неизвестно. Незамедлительно были созданы поисковые отряды. Сотрудники регионального управления СКР возбудили по факту исчезновения ребенка уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Был создан оперативный штаб по розыску ребенка, к поискам привлекли силы МЧС и полиции, волонтеров, местных жителей, военнослужащих погранвойск. Ориентировки о пропавшей девочке передали всем наружным полицейским нарядам.

«Более 100 человек продолжают поиски трехлетней девочки в Смидовичском районе Еврейской АО. Розыск не прекращался даже ночью. Сегодня к группе подключились кинологи Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России из Хабаровска. С рассветом возобновил полеты над местностью беспилотный летательный аппарат ЦУКС МЧС России по ЕАО. К родственникам ребенка для поддержки выехали психологи МЧС», – говорится в сообщении.

Вчера, 13 июня, водолазы обследовали колодцы и близлежащие к поселку водоемы. Предположения, что пропавшая девочка могла утонуть, не подтвердились. Сегодня водолазы продолжат исследование водоемов.

Биробиджан, Иван Гридин

Биробиджан. Другие новости 14.06.17

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