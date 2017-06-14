В ЕАО ищут пропавшую трехлетнюю девочку, возбуждено дело об убийстве

Трехлетняя девочка пропала вечером 13 июня в селе Соцгородок Смидовичского района Еврейской автономной области. Малышка ушла из дома из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

К поискам пропавшего ребенка привлечены полицейские и сотрудники МЧС, военнослужащие погранвойск. Помощь им оказывают волонтеры и местные жители. Правоохранители отрабатывают возможные места пребывания ребенка, сообщает областной полицейский главк. Поисковые мероприятия не прекращались ночью, однако пока они не принесли результата.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. В настоящее время отрабатываются все возможные версии произошедшего. По данным ведомства, девочку продолжают искать, задействованы беспилотники и служебные собаки. На месте работает оперативно-следственная группа.

Биробиджан, Ольга Панфилова

Биробиджан. Другие новости 14.06.17

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