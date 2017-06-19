«Улыбается, разговаривает»: четырехлетний Дима Песков поправляется

Состояние ребенка, которого четверо суток искали в лесу, улучшается. Врачи говорят о положительной динамике, мальчик стал более активным.

«Состояние средней тяжести, с положительной динамикой. Стал более активным – улыбается, разговаривает, самостоятельно ест», – рассказал о здоровье ребенка пресс-секретарь минздрава Свердловской области Константин Шестаков. В больницу мальчика, который четверо суток провел в лесу, доставили в крайне тяжелом состоянии. Уже известно, что клещи, которых сняли с мальчика, не были переносчиками энцефалита. В выходные Дима начал самостоятельность есть, воспаление легких было исключено ранее.

Напомним, Дима Песков потерялся на берегу озера под Рефтинским 10 июня. Он отдыхал с родителями, пошел с отцом в лес, где, по словам мужчины, закапризничал. После чего отец отправил его к маме, нужно было пройти около 10 метров, но малыш заблудился. Ребенок вышел к палатке рыбаков, понял, что обознался, и ушел в другую сторону, взрослые его не остановили. Диму искали сотни людей – спасатели и волонтеры, и только на 5-й день его обнаружил лежащим под березой молодой военнослужащий, который сначала подумал, что мальчик мертв. Но Дима подал признаки жизни. Как позднее пояснили доктора, ребенка спасло то, что он ел траву, пил воду из болот и озер, а также был тепло одет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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