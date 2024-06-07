Выжившие. Как искали потерявшихся в лесу детей – и нашли

В Свердловской области продолжаются поиски 12-летнего Гриши и его 10-летней сестры Вики, которые потерялись в лесу в Байкаловском районе. Поисковики говорят: когда пропадают дети, самые важные в поисках – первые 24 часа. В этом случае они были упущены, о пропаже ребят стало известно только сутки спустя, когда вернулся их дед, сам проблуждавший в чаще.

При этом случаи, когда детей, потерявшихся в лесу, находили даже спустя несколько дней, не так уж редки. Многие уральцы помнят историю Димы Пескова, которая случилась в июне 2017 года. Мальчику тогда было четыре года. Вместе с родителями он отдыхал на берегу Рефтинского водохранилища, пошел в лес – и заблудился. Ребенка искали больше четырех дней. Когда Диму нашли, он был в сознании, но его состояние было крайне тяжелым – мальчик был обезвожен и сильно искусан комарами и клещами. Мальчик ел траву и пил воду из болот. При этом он был достаточно тепло одет.

Спустя двое суток нашелся и Коля Бархатов, пропавший в лесу в 300 километрах от Омска. Мальчику на тот момент было три года. Родители оставили его в машине, а сами пошли собирать ягоды. Хватило 15 минут, чтобы малыш пропал. Его нашли поисковики в трех километрах от места, где он потерялся. Малыша обнаружили в болоте, сильно искусанного комарами, обезвоженного. Он не мог говорить и шевелиться, но, увидев взрослых, заплакал.

Примерно тогда же чудом нашлась и пятилетняя Зарина Авгонова, которая потерялась в лесу в Нижегородской области. Девочка вместе с бабушкой пошла в лес за грибами, позже женщина отвела внучку домой, оставила ее с родственником и вернулась в лес. Через некоторое время малышка ушла из дома за бабушкой – и исчезла. Ее искали три дня, обнаружили на четвертый. Она звала людей, и так удалось ее найти. Сначала девочка попросила воды, потом – торт. Объяснила, что страшно не было, только хотелось пить. При всем этом медики оценили состояние девочки как тяжелое, она была сильно обезвожена, несколько дней она провела в реанимации.

Спустя два дня после пропажи нашлась и двухлетняя Василиса Пекур – малышка два дня провела одна в вологодских лесах. Мама девочки оставила ее со старшими сестрами, 4 и 6 лет, играть в песочнице, а сама отправилась кормить младшего ребенка, новорожденного. Вернувшись, она обнаружила, что девочки нет. Василису искали более 400 человек. Волонтеры не надеялись на хороший исход – ночи стояли холодные, но к счастью, все обошлось, обессилевшего, но живого ребенка обнаружили в полукилометре от места пропажи.

В конце сентября того же года в глухой тувинской тайге потерялся 12-летний мальчик. Он пошел с отцом собирать кедровые шишки, пешком решил вернуться в село, но пропал по дороге. Родители обратились в полицию только 1 октября – мальчик знал местность с детства, хорошо ориентировался на ней. Сразу же были развернуты поиски, подростка искали с земли и с воздуха. Осложняли ситуацию заморозки, труднопроходимость самой чащи и наличие диких зверей. На пятый день собаки взяли след – и в пяти километрах от места пропажи мальчика нашли спящим под лиственницей, ему так же потребовалась помощь медиков.

Напомним, Гриша и Вика вместе с дедом 4 июня, во вторник, пошли на рыбалку, но, разделившись, заблудились. Сейчас поисковая группа насчитывает больше 500 человек – это сотрудники полиции, Следственного комитета, Росгвардии по УрФО, волонтеры отрядов «Прорыв», «Лиза Алерт». Детей ищут с помощью беспилотников, приборов ночного видения, вертолета, задействованы кинологи со служебными собаками, ожидается поступление тепловизоров.

Екатеринбург, Елена Сычева

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