Две ночи в лесу: под Омском нашли пропавшего трехлетнего мальчика

Трехлетнего Колю Бархатова, пропавшего два дня назад в лесу под Омском, нашли живым. По информации регионального управления МЧС, ребенка обнаружила днем в четверг одна из поисковых групп в километре от того места, где он пропал, в заболоченной местности в Большереченском районе Омской области.

В областном полицейском главке уточнили, что сегодня в лесу была найдена кепка пропавшего ребенка, после чего поиски велись от этого места в разных направлениях несколькими поисковыми группами. «В результате чего около 14:30 часов на болотистой местности, примерно в трех километрах от места пропажи, обнаружен и сам малыш», – говорится в сообщении полиции. Ребенок передан медикам, его жизни ничего не угрожает, отметили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Малыша нашли члены поисковой группы, в составе которой были волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и бойцы Росгвардии. «Состояние здоровья ребенка удовлетворительное, ходить может, только что на скорой увезен с родителями в Омск», – сообщается в официальной группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «Вконтакте».

Напомним, малыш пропал днем 13 августа в Большереченском районе. Родители оставили мальчика в салоне машины в лесу, а сами пошли собирать ягоды. Через 15 минут они вернулись, но ребенка в автомобиле не было. Родители три часа искали мальчика самостоятельно, после чего обратились в полицию. По факту исчезновения ребенка следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Поиски мальчика продолжались круглосуточно почти двое суток. Ребенка искали около 700 человек из числа сотрудников МЧС, полиции, Росгвардии, местной администрации, а также волонтеры, добровольцы и местные жители. К поискам малыша были подключены авиация, квадроциклы и вездеходы.

Стоит отметить, что похожая история со счастливым концом произошла в июне 2017 года в Свердловской области. Четырехлетний мальчик потерялся во время пикника с родителями на Рефтинском водохранилище. Сотни волонтеров, спасателей и полицейских искали ребенка более 4 дней. Мальчика нашли живым, но его состояние было крайне тяжелым, он был обезвожен, его искусали комары и клещи, сообщал РИА «Новый День». Как позднее пояснили врачи, мальчик ел траву и пил воду из болот, а также был тепло одет. Это и помогло ему выжить одному в лесу.

Омск, служба информации РИА «Новый День»

Омск. Другие новости 15.08.19

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