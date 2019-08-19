Под Нижним Новгородом сотни людей ищут пропавшую в лесу девочку

В нижегородской области пропала пятилетняя девочка. В поисках принимают участие более 200 человек.

Ребенок приехал в гости к родственникам в деревню Степановка Вознесенского района. Накануне днем девочка ушла из дома и не вернулась. По словам командира поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергея Шухрина, посковый отряд несколько раз обнаружил следы малышки.

«Главное, что рядом нет особо опасных объектов. Имеются два озера, но они заболоченные, с камышом, просто так туда упасть сложно», – рассказал волонтер РИА «Новости».

В поисках ребенка принимают участие более 200 человек, ночью к полицейским восьми районных отделов и добровольцам из местных жителей присоединились 50 военнослужащих Саровской дивизии Росгвардии.

Тем временем, областное управление СКР заявило о начале проведения доследственной проверки по факту безвестного исчезновения ребенка.

Нижний Новгород, Служба информации РИА «Новый День»

Нижний Новгород. Другие новости 19.08.19

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