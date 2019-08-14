400 человек ищут пропавшего в лесу под Омском трехлетнего мальчика. СКР возбудил дело

Следователи возбудили уголовное дело после пропажи трехлетнего мальчика в лесу в Омской области. В поисках ребенка задействованы 400 человек – полицейские, росгвардейцы, сотрудники МЧС, волонтеры и местные жители.

По информации регионального управления Следственного комитета, малыш пропал днем 13 августа в Большереченском районе. Родители оставили мальчика в салоне машины в лесу, а сами пошли собирать ягоды. Через 15 минут они вернулись, но сына в автомобиле не было. Родители три часа искали мальчика самостоятельно, после чего обратились в полицию.

Сейчас в поисках ребенка задействованы 400 человек. По информации областного главка МЧС, с воздуха мальчика ищут два легкомоторных самолета и вертолет Ми-8. На земле используются 10 квадроциклов. В поисках участвуют кинологи с собаками, сотрудники МЧС, полиция, бойцы Росгвардии, волонтеры общественных организаций «Доброспас» и «Лиза Аллерт», местные жители и неравнодушные граждане, приехавшие с разных районов региона.

Поиски продолжались и ночью, сообщает ГУ МВД по Омской области. Лес условно поделили на квадраты, его прочесывают цепочками, чтобы не пропустить ни метра лесной территории. Поиски осложняются заболоченностью местности. Периметр территории, на которой ищут мальчика, увеличивается, отметили в полиции.

Омск, служба информации РИА «Новый День»

Омск. Другие новости 14.08.19

Суд оштрафовал чиновника, который получил взятку за ремонт в надымской больнице. / Курганцы требуют наказать подростка-живодера, до смерти запинавшего кота. / Вашингтон намеревается разместить новые ракеты в Азии. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»