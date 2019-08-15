В Омске трехлетняя девочка погибла в выгребной яме

В Омске пропала трехлетняя девочка. В ходе поисков тело ребенка обнаружили в выгребной яме неподалеку от дома.

По версии следствия, ребенок, оставшийся на несколько минут без присмотра бабушки, вылез через дыру в заборе частного дома. Мать малышки обратилась в полицию, были организованы поиски.

Тело девочки обнаружили в выгребной яме уличного туалета, расположенного на расстоянии 300 метров от дома, сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств и причин случившегося.

Омск, Служба информации РИА «Новый День»

Омск. Другие новости 15.08.19

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