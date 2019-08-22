«Страшно не было, пить хочу!»: найдена 5-летняя девочка, четыре дня блуждавшая в лесу под Нижним Новгородом

В Нижегородской области найдена пятилетняя девочка, пропавшая в лесу четыре дня назад. Ребенка обнаружили живым после трех дней масштабной поисковой операции. Девочка была сильно истощена. В тяжелом состоянии ее доставили в реанимацию районной больницы, завтра девочку перевезут в Нижний Новгород.

Как сообщал «Новый День», ребенок приехал в гости к родственникам в деревню Степановка Вознесенского района. 18 августа малышка вместе с бабушкой пошла в лес за грибами. Позже женщина отвела внучку домой, оставила ее с родственником и вернулась в лес. Через некоторое время малышка ушла из дома в лес.

В поисках девочки были задействованы 1067 человек – полицейские, сотрудники Росгвардии, МЧС, военнослужащие, волонтеры, местные жители. Ребенка также искали с воздуха с помощью беспилотников и вертолета.

Девочку нашли в среду около 22:30 в двух километрах от дома среди бурелома, сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «Вконтакте». Ее обнаружили волонтеры группы «Рысь» и поисково-учебного центра Росгвардии «Ратник». По информации поисковиков, они услышали детский голос – девочка звала людей, и благодаря этому обнаружили малышку. Девочка была в адекватном состоянии, не плакала, отвечала на вопросы. Первое, что она попросила, – воды. «Самое интересное, я ее спрашиваю: страшно? А она отвечает: нет, пить охота!» – рассказал поисковик из «Рыси», нашедший ребенка. Стоит отметить, что в районе поисковой операции был обнаружен медведь, зверя спугнули поисковики с собаками.

Девочку в истощенном состоянии доставили в реанимцию, фото: СУ СКР по Нижегородской области

Девочку осмотрели врачи медицины катастрофы и доставили в Вознесенскую центральную районную больницу. Врачи сообщили, что ребенок сильно истощен. Девочка помещена в реанимацию. «Ребенок находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него сильное обезвоживание», – сообщили изданию NN.ru в региональном минздраве. 23 августа девочку планируют перевезти в областную детскую клиническую больницу в Нижнем Новгороде.

Напомним, 15 августа в Омской области нашли живым пропавшего в лесу трехлетнего мальчика. Ребенок два дня блуждал по лесу. Малыша искали около 700 человек из числа сотрудников МЧС, полиции, Росгвардии, местной администрации, а также волонтеры, добровольцы и местные жители. К поискам ребенка также были подключены авиация, квадроциклы и вездеходы.

Нижний Новгород, служба информации РИА «Новый День»

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