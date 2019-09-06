В Вологодской области сегодня, 6 сентября, около 11:00, удалось обнаружить живой пропавшую 4 сентября 2-летнюю девочку. Как сообщили в пресс-службе СКР, ребенка нашли в лесополосе в Тарногском районе. Состояние ребенка с учетом переохлаждения оценивается как средней тяжести. Следователи СКР решили вопрос о доставлении ребенка санавиацией в Вологодскую детскую клиническую больницу для тщательного обследования.

В Вологодском лесу отыскали 2-летнюю девочку

Ход расследования уголовного дела по факту исчезновения ребенка, по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства пропажи ребенка.

Как писал «Новый День», установлено, что 4 сентября в селе Красное Тарногского района мать 2-летней девочки оставила ее в песочнице с двумя сестрами 6 и 4 лет, а сама пошла в соседний дом к подруге покормить своего новорожденного ребенка. Вернувшись, она не обнаружила 2-летнюю дочь. В поисках ребенка участвовали более 400 человек.

При проверке следователями условий жизни и воспитания детей в семье, установлено, что женщина является матерью пятерых малолетних детей, ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, состояла на профилактическом учете в органах внутренних дел. В связи с неблагоприятными условиями воспитания дети из семьи изъяты и в настоящее время находятся в больнице. Расследование уголовного дела продолжается.

Вологда, Иван Гридин

Вологда. Другие новости 06.09.19

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