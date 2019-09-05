В Вологодской области пропала 2-летняя девочка. Возбуждено дело об убийстве

В Вологодской области по факту безвестного исчезновения 2-летней девочки возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего» (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ). Как сообщили в СКР, ребенок пропал днем 4 сентября в селе Красное Тарногского района.

Следователи СКР проверяют все версии произошедшего, допрашивают жителей села. Организованы масштабные поиски, в которых задействовано более 400 человек, включая сотрудников отдела криминалистики СУ СКР по Вологодской области в полном составе, руководство и следователей отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, сотрудников ОВД, в том числе кинологов с собаками, специалистов МЧС России, представителей поисковых отрядов, волонтеров и местных жителей.

Поиски начались 4 сентября и продолжаются в настоящее время. Поисковики обследуют объекты инфраструктуры ЖКХ, в том числе колодцы, септики, очистные сооружения с применением техники и откачиванием воды. Они осматривают заброшенные дома и иные строения. Местность разбита на секторы, которые проверяют группы поисковиков с использованием квадрокоптера. На реке установлены сети вниз по течению, привлечены водолазы МЧС, кинологи обследуют берега, дно реки изучается с применением специальной криминалистической техники. Ночью поисковые мероприятия проводились с применением осветительной аппаратуры.

По данным следствия, мать 2-летней девочки оставила ее около 11:00 в песочнице на улице Красной с двумя малолетними сестрами (6 и 4 лет), а сама пошла в соседний дом к подруге покормить своего новорожденного ребенка. Вернувшись, она не обнаружила 2-летнюю дочь и до 15 часов самостоятельно ее разыскивала, после этого обратилась в правоохранительные органы.

Следственным управлением СК России по Вологодской области привлечен специалист-психолог проекта «Зеленая комната» (БФ «Дорога к дому») для работы с малолетними сестрами пропавшей девочки с целью выяснения всех обстоятельств. Одновременно следователи выясняют условия жизни и воспитания детей в семье. По имеющимся данным, женщина 1990 года рождения является матерью 5 малолетних детей, ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, состояла на профилактическом учете в органах внутренних дел.

Вологда, Иван Гридин

Вологда. Другие новости 05.09.19

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