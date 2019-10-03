Четверо суток в непроходимой тайге: в Туве нашли пропавшего мальчика

В Туве нашли живым пропавшего в тайге 12-летнего мальчика.

Подростка обнаружили спящим под лиственницей утром 3 октября. Школьник находился в пяти километрах от избушки, от которой он самостоятельно выдвинулся в сторону села. Ранее розыскные собаки взяли у избушки след мальчика. Затем правоохранители в 3-4 км от нее нашли мешок с кедровыми орехами, предположительно оставленный школьником. Поисковая группа была усилена. Подростка обнаружили в ходе дальнейшего плотного прочесывания тайги, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Мальчик в ближайшее время будет доставлен вертолетом санавиации в поселок Тоора-Хем, а затем и в Республиканскую больницу, где ему будет оказана необходимая медицинская помощь, уточнили в республиканском управлении Следственного комитета.

Как сообщал «Новый День», 29 сентября школьник пошел в лес с отцом и другими знакомыми, чтобы собрать кедровых шишек. Затем он решил пешком вернуться в село, однако дома его не дождались. Местные жители сами организовали поиски, но безуспешно. 1 октября родители обратились в полицию с заявлением о пропаже сына. Республиканское следственное управление возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

В поисках мальчика были задействованы свыше 150 человек, в том числе полицейские, сотрудники МЧС, местные жители и добровольцы. Подростка искали с учетом полученных от его отца сведений о том, что сын знает местность с детства и хорошо ориентируется на ней. В СКР отметили, что поиски были осложнены густым трудно проходимым хвойным лесом и наличием опасных диких зверей.

Кызыл, служба информации РИА «Новый День»

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