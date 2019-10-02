В Туве возбудили уголовное дело из-за пропавшего в лесу ребенка

В Туве 12-летний мальчик потерялся в лесу. Поиски ребенка результатов не дали. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

По данным следствия, 29 сентября мальчик пошел в лес с отцом и другими знакомыми, чтобы собрать кедровых шишек. Затем он решил пешком вернуться в село, однако дома его не дождались. Местные жители сами организовали поиски, но безуспешно.

1 октября родители обратились к правоохранителям с заявлением о пропаже ребенка. До сегодняшнего дня местонахождение мальчика неизвестно, сообщили в пресс-службе СКР. Республиканское следственное управление возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

В настоящее время поиски ребенка продолжаются, в них задействованы 55 человек и 6 единиц техники. В поисковых мероприятиях участвуют следователи, полицейские, сотрудники МЧС и добровольцы из местных жителей. «Также для организации поисковых работ из города Кызыла направлена группа спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России», – сообщили в ведомстве.

Ход расследования уголовного дела взял под контроль центральный аппарат Следственного комитета.

Кызыл, Служба информации РИА «Новый День»

Кызыл. Другие новости 02.10.19

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