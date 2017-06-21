У блуждавшего по лесу 4 дня ребенка подтвердили ветрянку

У четырехлетнего Димы Пескова лабораторно подтверждена ветряная оспа. Сегодня медики проведут исследование на другие возможные патологии.

«Диагноз «ветряная оспа» подтвержден лабораторно. На сегодня запланированы дополнительные исследования на наличие других возможных патологий. Состояние на утро оценивается как стабильное, средней тяжести, температура – 36,8», – рассказал о здоровье мальчика пресс-секретарь минздрава Свердловской области Константин Шестаков. Мальчик остается в детском инфекционном отделении № 4 ГКБ № 40.

Напомним, Дима Песков потерялся на берегу озера под Рефтинским 10 июня. Он отдыхал с родителями, пошел с отцом в лес, где, по словам мужчины, закапризничал. После чего отец отправил его к маме, нужно было пройти около 10 метров, но малыш заблудился. Ребенок вышел к палатке рыбаков, понял, что обознался, и ушел в другую сторону, взрослые его не остановили. Диму искали сотни людей – спасатели и волонтеры, и только на 5-й день его обнаружил лежащим под березой молодой военнослужащий, который сначала подумал, что мальчик мертв. Но Дима подал признаки жизни. Как позднее пояснили доктора, ребенка спасло то, что он ел траву, пил воду из болот и озер, а также был тепло одет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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