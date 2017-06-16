У 4-летнего Димы Пескова исключили пневмонию, мальчик начал есть

Врачи рассказали о состоянии 4-летнего Димы Пескова, найденного 14 июня под Рефтинским после четырех суток блуждания по лесу. По информации медиков, состояние стабильно тяжелое, но есть положительная динамика. Диагноз «пневмония» не подтвердился, мальчик начал самостоятельно питаться.

«Результаты исследования клещей еще не пришли, ждем их буквально сегодня-завтра», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе ОДКБ №1.

Напомним, малыш 10 июня вместе с родителями отдыхал на берегу. Папа с ребенком пошли в лес, а мама осталась у палатки. По словам главы семьи, ребенок закапризничал и попросился обратно к маме. Папа отпустил сына одного. Расстояние было около 10 метров, но мальчик заблудился. Ребенок вышел к палатке рыбаков, понял, что обознался, и ушел в другую сторону, взрослые его не остановили. Родителей ребенка проверили на полиграфе, прибор показал, что они непричастны к исчезновению мальчика.

Диму искали сотни людей – спасатели и волонтеры, и только на 5-й день его обнаружил лежащим под березой молодой военнослужащий, который сначала подумал, что мальчик мертв. Но Дима подал признаки жизни. Как позднее пояснили доктора, ребенка спасло то, что он ел траву, пил воду из болот и озер, а также был тепло одет.

К месту обнаружения мальчика доставили медиков, вместе с которыми мальчика доставили сначала в ЦГБ Асбеста, затем на вертолете – в Екатеринбург.

Изначально врачи подозревали у Димы воспаление легких. Также мальчик был сильно покусан клещами – у него было около 20 укусов, 4 клещей, которых нашли, отправили на экспертизу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.06.17

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