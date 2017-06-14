Состояние стабильное, но у мальчика воспаление легких и он весь искусан клещами: 4-летний Дима доставлен в больницу (ФОТО)

Медики осмотрели найденного под Рефтинским 4-летнего Диму. Состояние ребенка стабильное, но он истощен, диагностировано воспаление легких. Также ребенок сильно покусан клещами, – сообщили врачи корреспонденту NDNews.ru, который находится на месте.

Сейчас медики на квадроциклах вывезли мальчика из леса. За Димой выслали вертолет медицины катастроф. Диму доставят в одну из больниц Екатеринбурга, в какую, пока не сообщается. Сейчас он находится в больнице Асбеста.

Корреспонденту NDNews.ru удалось пообщаться с молодым человеком, который нашел сегодня Диму. Это военнослужащий, который только сегодня присоединился к поискам. По его словам, он нашел ребенка в 11 часов, под березой. Сначала подумал, что мальчик погиб, но когда стал пытаться с ним заговорить, Дима подал признаки жизни. Тут же на место сбежались другие участники поисковой операции из отряда «Сокол».

«Главным управлением МЧС России по Свердловской области во взаимодействии с Центральным военным округом принято решение о вылете вертолета Ми-8 авиабазы «Каменск-Уральский» для эвакуации 4-х летнего Димы. В течение 40 минут вертолет прибудет в Рефтинский городской округ для дальнейшей эвакуации ребенка в лечебное учреждение и оказания ему высококвалифицированной помощи. В настоящее время ребенок уже эвакуирован из зоны поиска, ему оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщили в пресс-службе управления МЧС.

NDNews.ru следит за развитием ситуации.

Напомним, 4-летний Дима пропал утром 10 июня. Малыш вместе с родителями отдыхал на берегу. Папа с ребенком пошли в лес, а мама осталась у палатки. По словам главы семьи, ребенок закапризничал и попросился обратно к маме. Папа отпустил сына одного. Расстояние, по его словам, было около 10 метров, но мальчик заблудился. Ребенок вышел к палатке рыбаков, понял, что обознался, и ушел в другую сторону, взрослые его не остановили. Родителей ребенка проверили на полиграфе, прибор показал, что они непричастны к исчезновению мальчика. Поисковики в один из дней наткнулись на медведя, в связи с чем высказывалось предположение, что ребенка вряд ли удастся найти живым.

Екатеринбург, Александр Саливанчук, Ольга Тарасова

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