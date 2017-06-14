Среда, 14 июня 2017, 10:15 мск

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Четырехлетнего Диму нашли в лесу живым спустя четыре дня

Четырехлетнего Диму нашли в лесу живым спустя четыре дня
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области

На Среднем Урале нашли живым пропавшего в прошлые выходные в районе Рефтинского водохранилища 4-летнего ребенка. «Он найден сегодня утром. Мальчик находится в тяжелом, изможденном состоянии. Его обнаружили приблизительно в 7 километрах от места исчезновения, в районе ЛЭП недалеко от болота», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых добавил, что в настоящее время решается вопрос о срочной эвакуации ребенка до больницы – для этого на место обнаружения будет вызван вертолет.

Ранее сообщалось, что спасатели обследовали более 150 кв. км леса, используя поисковых собак, беспилотники и огромное количество людей и единиц техники. В мероприятиях участвовали сотни полицейских, сотрудники МЧС и добровольцы. Водолазы обследовали береговую зону водоема, а также болотистую местность в районе ЛЭП.

Напомним, 4-летний Дима пропал утром 10 июня. Малыш вместе с родителями отдыхал на берегу. Папа с ребенком пошли в лес, а мама осталась у палатки. По словам главы семьи, ребенок закапризничал и попросился обратно к маме. Папа отпустил сына одного. Расстояние, по его словам, было около 10 метров, но мальчик заблудился. Ребенок вышел к палатке рыбаков, понял, что обознался, и ушел в другую сторону, взрослые его не остановили. Родителей ребенка проверили на полиграфе, прибор показал, что они непричастны к исчезновению мальчика. При этом поисковики в один из дней наткнулись на медведя, и это в том числе дало им основания полагать, что ребенка вряд ли удастся найти живым.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День

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