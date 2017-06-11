Пропавшего в лесу 4-летнего Диму все еще не нашли, детские следы обрываются у болота (ФОТО)

Четырехлетний мальчик Дима, который пропал вчера утром в лесу под Асбестом, до сих пор не найден. Широкомасштабная спасательная операция продолжается.

Как рассказал NDNews.ru начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, работа по поиску пропавшего ребенка продолжалась всю ночь. После 4 часов утра, с восходом солнца, возобновилась поиски с помощью беспилотника с тепловизором. Кроме того, из Екатеринбурга прибыли дополнительные силы из управления уголовного розыска – 10 наиболее опытных сыщиков во главе с полковником полиции Алексеем Искоренковым, главой так называемого убойного отдела, специализирующегося на раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений. Валерий Горелых подчеркнул, что привлечение специалистов такого уровня еще не значит, что мальчика нет в живых, но означает, что полиция делает все возможное для его поисков. Отец и мать пропавшего ребенка прошли испытания на полиграфе (в просторечии – «детектор лжи»), и он показал их непричастность.

Также Валерий Горелых сообщил, что примерно в 6 км от места пропажи малыша поисковые группы обнаружили четкие следы ребенка, похожие на следы пропавшего Димы, – от резиновых сапожек 30-31 размера. Следы обрываются у небольшого болотца. Следов взрослого человека рядом с детскими нет. Сейчас полицейские массово проверяют расположенные поблизости коллективные сады. Кроме того, через звукоусиливающие устройства мальчика зовут, так, чтобы не испугать ребенка, который, возможно, их слышит, – «Дима! Тебя ищет мама!». Широкомасштабная спасательная операция продолжается.

Напомним, 4-летний мальчик Дима пропал вчера утром, когда поехал с родителями в лес на пикник. Семья (мама, папа и мальчик) разбили на берегу водохранилища палатку. После этого папа с ребёнком пошли в лес, а мама осталась у палатки. По словам главы семьи, ребёнок закапризничал и попросился обратно к маме. Папа отпустил сына одного. Расстояние, по его словам, было около 10 метров. Но до мамы мальчик не дошел и исчез бесследно. Добавим, мать Димы работает младшим воспитателем в детском саду, который посещает ребенок. Отец имеет несколько судимостей.

Рефтинский, Служба информации РИА «Новый День»

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