«Причинение смерти по неосторожности»: СКР возбудил уголовное дело по факту исчезновения 4-летнего Димы

В Свердловской области возбуждено уголовное дело с целью установления следственным путем всех обстоятельств безвестного исчезновения четырехлетнего Димы.

Как сообщили NDNews.ru в СУ СКР по Свердловской области, для установления всех обстоятельств исчезновения ребенка следственным путем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

При этом пресс-служба СКР отмечает, что пока объективных данных о похищении или убийстве ребенка нет, но с учетом его возраста, длительного безвестного отсутствия и ночного похолодания, «не исключена вероятность трагического исхода».

Сейчас в районе исчезновения ребенка продолжается масштабная поисковая операция, в которой принимают участие сотрудники СКР, МЧС, полиции и волонтеры (поисковые отряды «Сокол» и «Лиза Алерт»). Для обнаружения ребенка применяются специальная техника и служебно-разыскные собаки. Сегодня было установлено, что уже после того, как родители его потеряли, маленький Дима подошел к палатке других рыбаков, приняв ее за свою. Поняв, что ошибся, малыш снова убежал в лес, рыбаки его не задержали.

Вскоре после общения с родителями ребенка, самостоятельно искавшими мальчика, рыбаки покинули берег Рефтинского водохранилища. По имеющейся информации, эта группа из пяти человек приехала на рыбалку на двух машинах марки «Тойота», они располагались на берегу, противоположном детскому лагерю «Искорка». Следствие обращается к указанным гражданам с убедительной просьбой связаться с органами СКР по телефону дежурной службы следственного управления СК России по Свердловской области: 8 (343) 297-71-61 либо сообщить сведения о себе в полицию по линии «02».

Напомним, 4-летний мальчик Дима пропал вчера утром, когда поехал с родителями в лес на пикник. Семья (мама, папа и мальчик) разбили на берегу водохранилища палатку. После этого папа с ребёнком пошли в лес, а мама осталась у палатки. По словам главы семьи, ребёнок закапризничал и попросился обратно к маме. Папа отпустил сына одного. Расстояние, по его словам, было около 10 метров. Но до мамы мальчик не дошел и исчез бесследно. Добавим, мать Димы работает младшим воспитателем в детском саду, который посещает ребенок. Отец, по данным СКР, работает на птицефабрике. ГУ МВД добавляет, что он имеет несколько судимостей.

Рефтинский, Евгения Вирачева

Рефтинский. Другие новости 11.06.17

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