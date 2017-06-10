МЧС России для поисков ребенка задействует беспилотник. Группировка спасателей увеличена (ФОТО)

В районе Рефтинского водохранилища, где утром пропал 4-летний ребенок, увеличена группировка спасателей. В район поиска доставлен беспилотный летательный аппарат МЧС России. Специалисты группы робототехнических средств и беспилотных летательных аппаратов с помощью беспилотника обследуют лесные и открытые участки местности в районе Рефтинского водохранилища. Беспилотник позволяет в режиме онлайн транслировать картинку местности с высоты до 500 метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

В настоящее время более 50 спасателей из Асбеста, Екатеринбурга, Сухого Лога и Богдановича вместе с сотрудниками полиции и волонтерами прочесывают лесную зону. Спасатели-водолазы Службы спасения Свердловской области продолжают обследовать прибрежную зону водоема.

В ГУ МВД сообщили, что для поисков ребенка был поднят по тревоге личный состав участковых уполномоченных, патрульно-постовой службы и инспекторов ПДН и сыщиков уголовного розыска поднят по тревоге. Туда же направлен полицейский кинолог со служебно-розыскной немецкой овчаркой по кличке Рекс.

Работу полицейских координирует врио начальника ОВД Асбеста подполковник Сергей Дадашбеков. «Сыщики уголовного розыска отрабатывают различные версии, в том числе, что малыш мог пойти в другую сторону и заблудиться. Также он мог скатиться к водоёму: спуск там около 2 метров. В настоящее время оснований утверждать о криминальном характере произошедшего пока нет», – сообщил официальный представитель ГУ МВД Росси по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, 4-летний мальчик, отдыхавший с родителями на природе в районе Рефтинского водохранилища, пропал сегодня утром. Семья (мама, папа и мальчик) разбили на берегу водохранилища палатку. После этого папа с ребёнком пошли в лес, а мама осталась у палатки. По словам главы семьи, ребёнок закапризничал и попросился обратно к маме. Папа отпустил сына одного. Расстояние, по его словам, было около 10 метров. Но, видимо, мальчик заблудился.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Екатеринбург, Служба информации

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