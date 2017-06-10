Более 20 спасателей ищут 4-летнего ребенка, пропавшего утром в лесу

Более 20 свердловских спасателей выехали в Рефтинский городской округ на поиск 4-летнего мальчика, пропавшего сегодня утром в лесу на берегу Рефтинского водохранилища. Совместно с полицией спасатели будут прочесывать лесную зону, для поисков задействован кинолог. Водолазы-спасатели будут обследовать водоем. К поискам подключаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, ребенок приехал на отдых на природу вместе с родителями. Семья (мама, папа и мальчик) разбили на берегу водохранилища палатку. После этого папа с ребёнком пошли в лес, а мама осталась у палатки. По словам главы семьи, ребёнок закапризничал и попросился обратно к маме. Папа отпустил сына одного. Расстояние, по его словам, было около 10 метров. Но, видимо, мальчик заблудился.

Следственные органы уже начали доследственную проверку. «Рассматриваются и другие возможные версии случившегося», – сообщил официальный представитель СУ СКР Максим Чалков. На место пропажи ребенка выехали следователь-криминалист и следователь по особо важным делам регионального СК России. На месте будет применяться необходимая криминалистическая техника. По имеющимся сведениям, семья, в которой произошел инцидент, является благополучной.

Рефтинский, Служба информации РИА «Новый День»

Рефтинский. Другие новости 10.06.17

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