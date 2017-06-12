Поиски 4-летнего Димы идут третьи сутки: одна из групп волонтеров наткнулась в лесу на медведя

В районе поселка Рефтинский продолжаются поиски 4-летнего мальчика Димы, пропавшего в субботу утром во время отдыха в лесу с родителями. Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, по состоянию на 16 часов значительных изменений в рамках поисковой операции не произошло.

«Ребенок, к сожалению, пока не найден. Но сотрудники полиции, бойцы Росгвардии, сотрудники МЧС и добровольные помощники по-прежнему не теряют надежду и продолжают активный поиск. Количество волонтеров из числа женщин и несовершеннолетних пришлось несколько сократить. Это связано с тем, что вчера вечером на одну из поисковых групп, находившуюся в лесу, вышел медведь и встал перед ней, что называется, на дыбы. На гражданских лиц, не готовых к таким сюрпризам, он оказал определенное психологическое воздействие. Поэтому из леса убрали часть непрофессиональных спасателей. Силы этих людей теперь используются только там, где встреча с хищником исключена», – рассказал Горелых.

По его словам, поисковые группы, выстроившись в цепочку, продолжают прочесывать местность в районе линии ЛЭП, неподалеку от которой были обнаружены предположительно детские следы. Также полиция проверяет всевозможные заброшенные строения и подвалы, где мог укрыться ребенок. Родители малыша сегодня участвуют в оперативно-следственных действиях. Их показания повторно и более тщательно проверяются на детекторе лжи. Отец и мать Димы ведут себя спокойно.

Также сыщики угрозыска установили личности рыбаков, к которым в день пропажи подходил мальчик. Они подтвердили, что ребенок ушел от них в противоположную от своей палатки сторону. Вблизи летнего оздоровительного лагеря «Искорка» продолжает работать временный оперативный штаб, куда входят первые лица местных органов власти, полиции и МЧС. Сегодня по указанию руководства полицейского главка на место происшествия направлены дополнительные силы территориальных ОВД Богдановича, Камышлова и Пышмы сельской, сообщил Валерий Горелых.

Напомним, мальчик пропал утром 10 июня в районе Рефтинского водохранилища. Малыш вместе с родителями отдыхал на берегу. После этого папа с ребенком пошли в лес, а мама осталась у палатки. По словам главы семьи, ребенок закапризничал и попросился обратно к маме. Папа отпустил сына одного. Расстояние, по его словам, было около 10 метров, но видимо мальчик заблудился.

По факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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