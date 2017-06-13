Спасатели обследовали 150 кв. км леса: пропавший четырехлетний мальчик все еще не найден (ФОТО)

Спасатели и добровольцы сегодня продолжили поиски 4-летнего Димы, пропавшего в районе Рефтинского водохранилища. Сегодня водолазы должны еще раз обследовать береговую зону и болото.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, поисками ребенка занимаются около 250 человек – полиция, Росгвардия, МЧС и добровольцы. Задействовано 20 единиц техники, беспилотники, участвуют кинологи с собаками. Сегодня водолазы-спасатели снова обследуют береговую зону водоема, а также болотистую местность в районе ЛЭП. Уже обследовано более 150 кв. км. Несмотря на начало рабочей недели в зоне поиска продолжают помогать волонтеры отряда «Лиза Алерт», добровольцы выезжают из Екатеринбурга, Сухого Лога, Режа, Асбеста. Но пока ребенок так и не найден.

Напомним, четвертые сутки прочесывается местность близ Рефтинского водохранилища. 4-летний Дима пропал утром 10 июня. Малыш вместе с родителями отдыхал на берегу. Папа с ребенком пошли в лес, а мама осталась у палатки. По словам главы семьи, ребенок закапризничал и попросился обратно к маме. Папа отпустил сына одного. Расстояние, по его словам, было около 10 метров, но мальчик заблудился. Ребенок вышел на палатку рыбаков, понял, что обознался, и ушел в другую сторону, взрослые его не остановили. Личности рыбаков уже установлены. Родителей ребенка проверили на полиграфе, прибор показал, что они непричастны к исчезновению мальчика. Ранее появилась информация, что найдены детские следы, ведущие к болоту, позже поисковые отряды натыкались на другие детские следы, пока нет подтверждения, что они точно принадлежат пропавшему ребенку. В этих лесах есть дикие звери, накануне одна из поисковых групп наткнулась на медведя.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.06.17

Кандидат в губернаторы Евгений Куйвашев начал кампанию с поездки в Париж. / Школьникам в Екатеринбурге придется пересдавать ЕГЭ по русскому: во время экзамена отключился свет. / По факту сдачи гнилых домов детям-сиротам в Махнево возбудили уголовное дело. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»