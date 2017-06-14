Медики не могут добраться до места обнаружения 4-летнего Димы в районе Рефтинского водохранилища (ФОТО)

Срочная эвакуация 4-летнего Димы Пескова, которого сегодня утром спустя четыре дня поисков нашли живым на Рефтинском водохранилище, затрудняется из-за труднопроходимой местности. Медикам предстоит воспользоваться несколькими транспортными средствами, чтобы добраться до места обнаружения ребенка в лесу. Об этом сообщает корреспондент NDNews.ru, который сейчас находится в штабе поисковых работ.

«По словам спасателей, мальчик жив, но находится в крайне тяжелом, изможденном состоянии. По уточненным данным, его обнаружили в 4,5 км от места исчезновения – в районе ЛЭП около болота. Прибывшей машине скорой помощи пришлось остаться в поисковом лагере – дальше ей не проехать. Медики пересели на УАЗ-«буханку», на котором смогут продвинуться дальше по лесному бездорожью. Но и этот автомобиль не в силах довезти до точки назначения. Врачам еще предстоит ехать на квадроциклах – только так они смогут доехать до мальчика», – отмечает корреспондент NDNews.ru.

В МЧС, полиции и СКР сообщают, что ребенка будут эвакуировать на вертолете. Однако, по словам очевидцев, сесть воздушному судну рядом с местом поисковых работ невозможно – везде лес. Поэтому сейчас ведется работа по определению безопасного места посадки. «К вертолету ребенка будут доставлять путем, который проложат себе медики. Мы продолжаем дежурить на месте событий», – отмечает сотрудник NDNews.ru.

«Четырехлетний мальчик Дима машиной скорой помощи будет доставлен в асбестовскую больницу, куда уже выехала детская реанимационная бригада территориального центра медицины катастроф. На месте будет принято решение о дальнейшем лечении в Асбесте или перегоспитализации в одну из клиник Екатеринбурга. Состояние ребенка тяжелое», – прокомментировал пресс-секретарь облминздрава Константин Шестаков.

Ранее сообщалось, что спасатели обследовали более 150 кв. км леса, используя поисковых собак, беспилотники и огромное количество людей и единиц техники. В мероприятиях участвовали сотни полицейских, сотрудники МЧС и добровольцы. Водолазы обследовали береговую зону водоема, а также болотистую местность в районе ЛЭП.

4-летний Дима пропал утром 10 июня. Малыш вместе с родителями отдыхал на берегу. Папа с ребенком пошли в лес, а мама осталась у палатки. По словам главы семьи, ребенок закапризничал и попросился обратно к маме. Папа отпустил сына одного. Расстояние, по его словам, было около 10 метров, но мальчик заблудился. Ребенок вышел к палатке рыбаков, понял, что обознался, и ушел в другую сторону, взрослые его не остановили. Родителей ребенка проверили на полиграфе, прибор показал, что они непричастны к исчезновению мальчика. Поисковики в один из дней наткнулись на медведя, в связи с чем высказывалось предположение, что ребенка вряд ли удастся найти живым.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.06.17

Суды Свердловской области оборудуют системой аудио- и видеозаписи за 20 миллионов. / Четырехлетнего Диму нашли в лесу живым спустя четыре дня. / В Реже посреди дня грабители с топором взломали ювелирный магазин, украшения на 6 миллионов унесли через лес. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»