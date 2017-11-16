«Это гадье боится вашего имени, как святой воды», – уральский экс-спасатель открыл сезон предвыборных обращений «Путин, помоги»

Бывший спасатель-авиадесантник Уральского авиационно-спасательного центра МЧС Анатолий Долговых написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором рассказал о ситуации после мартовского сокращения местного спасательного авиаотряда.

Сокращение авиаотряда. Последствия

«Система МЧС превратилась в показуху, кормушку для коррупционеров и некомпетентных временщиков и на данный момент работает лишь за счет людей в разных званиях и чинах, которые еще не потеряли совесть и работают вопреки творящемуся безумию», – пишет он. В обращении Долговых отписывает 20 фактов и ситуаций, которые характеризуют то, что происходит в системе в настоящее время: это и проблемы с техникой, часто устаревшей или отсутствующей, и сложности с подготовкой кадров, и очковтирательство, и хамство начальников, и многое другое.

Например, форму для спасателей покупали не защитную, а просто нужного цвета. «Так и работали: на спасработы в красных комбинезонах, строиться на камеры – в синих, которые просто одежда. На наши разъяснения про то, что нельзя спасателям работать в просто одежде, высокие чины нам объясняли, что ведомственные документы МЧС выше. Например, спасатель на ДТП режет руки в тряпочных перчатках об рваные края металла, обращается в больницу с травмой», – пишет Долговых.

Приводит и он реальные истории из своей работы. «Летали мы летом на спасработы на север Урала. Потерялась маленькая девочка и двое взрослых. Кое-как скоординировались со спасотрядами (про проблемы со связью я уже говорил), начали искать. Пролетали день, часть сектора поисков обработали, ушли на дозаправку. Поступил приказ возвращаться на аэродром. У меня есть фото нашего трека полета, где видно, что не дочесали мы чуть-чуть, с первой заправки топлива не хватило. И мы бы их нашли, вернись мы на поиски. Но, нас развернули домой. Зачем это? Слетали, попиарились, дескать вертолет летал и назад? Дальше искать дорого было? Итог: нашли спасатели УрПСО (Уральский поисковый спасательный отряд, – прим. ред.) пешком только через два дня. Повезло», – заключает он.

По его словам, сотрудникам авиаотряда не выдавали даже парашюты. «Мы выпрашивали их в ДОСААФе, авиалесоохране, в службах, про которые нельзя говорить вслух», – отмечает Долговых.

Один из важных пунктов письма, на который уже ранее обращали внимание и специалисты МЧС, и пресса – это экономия на авиацентрах. «У нас было три вертолета, которые прикрывали Урал и помогали Сибири, можно было одновременно поднять два-три борта, а необходимость в нескольких машинах сразу возникала постоянно. У нас были экипажи и группы спасателей, которые могли работать по закону: сутки отработал – двое отдыхаешь, как положено. Сейчас наши вертолеты перегнали в Красноярск. Остался один вертолет. Сибирское начальство говорит, что вертолеты будут прикрывать север области. Это 2000 км – два дня лета согласно федеральным авиаправилам, или нарушения, чреватые катастрофой. Это предпосылка к авиапроисшествию. Берем простую ситуацию: одинокий вертолет на Урале сломался/ушел на ремонт/стоит на ремонте/выработал ресурс, случается ЧС на севере Свердловской области. Пока принимается решение, пока борт долетает до Урала, даже с заменой экипажей и безостановочным перелетом – проходит минимум 10 часов, но это идеальные условия, а в реале – гораздо больше. Можно даже не лететь. В нашей практике нам всегда доставались пострадавшие в тяжелом состоянии, каждые 10 минут были на счету», – пишет он, отмечая, что траты не стали меньше, поскольку расход топлива увеличился, как и расходы на техническое обслуживание машин, которые приходится гонять на дальние расстояния.

Даже при сокращении штатов, людей, по словам Долговых, не оставляли в покое, придумывая бессмысленные задания. «По приказу сибирского РЦ мы перед сокращением переезжали в новое здание, бывший главк. Нам была поставлена задача переехать в двухдневный срок. В помещения, которые еще заняты главком и мебелью, в которых еще работают люди. Я лично после суточной смены еще день таскал шкафы и сейфы только из уважения к командирам и солидарности с коллегами. Слоники не просто бегали, а со шкафами. Но выбора нам не оставили. Через месяц это же имущество таскали с 4 этажа и передавали другим подразделениям, а здание бывшего авиаспасательного центра просто стояло пустое. Якобы его хотели сдать в аренду для экономии. Те, кто это всё придумал и приказал, нынче будут командовать паводками и пожарами на территории трети РФ. Запасаемся огнетушителями и спасжилетами, держимся», – говорит Долговых.

По его словам, уже сейчас проверки готовности к паводку заключаются «в вывозе техники на плац и торжественному фотографированию этой техники». Нет у спасателей ни тепловизоров для поисков людей в тайге, зато есть китайские квадрокоптеры, которые разряжаются через 17 минут полета, а потому бессмысленны для работы. При этом экс-спасатель отмечает, что зарплата сотрудника составляет 21-23 тысячи рублей, выгоднее пойти охранником в магазин за 28 тысяч рублей в месяц. «Многие приезжавшие к нам начальники рассказывали, как тяжело сейчас, про Крым и Сирию. Сориентировались, еще бы выборы Трампа приплели. Такое же объяснение их преступной наивности и головотяпства. Если не преступления. Но объясните мне: те же вертолеты надо обслуживать на те же суммы денег, столько же летчиков и спасателей должны будут получать зарплаты, только в Сибири, а Урал остался неприкрыт. Зачем тогда МЧС, который получает государственные деньги за выполнение госзадания? Если армия, помимо своих дел будет еще делать работу МЧС. Так может, передать нас, все оперативные и реагирующие подразделения, Сергею Кожугетычу и прекратить эту агонию, не растеряв кадры и не раздолбав в переездах имущество? Я видел, как работают наши коллеги в других странах, мы переписываемся с коллегами со всего мира, и я не верю, что у супердержавы нет денег, чтобы содержать авиаподразделение, прикрывающее целый регион», – пишет он.

По словам Анатолия Долговых, он не раз разговаривал с коллегами – от рядовых до высших чинов, но «многие боятся говорить вслух». «До смешного, мне пишут люди: парни, мы сейчас будем вынуждены по служебным обязанностям вас опровергать, но вы знайте – мы с вами, солидарны, не останавливайтесь! Доведите до конца! Для понимания: я абсолютно аполитичен, никакого болота в моем обращении нет. Все это гадье забегало только при упоминании, что я сделаю это обращение. Они боятся просто вашего имени, как от святой воды бегать начинают. Самое время ручного управления. А некоторых можно абсолютно оправданно на лесоповал отправить. Лучше сейчас порядок навести, пока не поздно», – отмечает автор послания.

Екатеринбург, служба информации

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