«Теперь будут выбирать – спасать человека или тушить лес», – уволенный сотрудник МЧС рассказал, чем обернется для региона реформа спасательной авиации (ВИДЕО)

Публикации за 21.03.17

Оптимизация авиационного подразделения МЧС России привела к тому, что в уральском авиаотряде сокращены 144 специалиста, из трех вертолетов для борьбы со стихийными бедствиями и ЧП остался один. NDNews.ru поговорил с одним из уволенных бойцов МЧС о том, как скажется реформа авиационно-спасательного отряда на безопасности уральцев.

Анатолию Долговых выдали трудовую книжку 20 марта. Сейчас бывший сотрудник уральского авиационно-спасательного отряда сдает амуницию и делится в блоге наблюдениями за ходом реформы МЧС.

«Из 150 специалистов остались шесть – два летных экипажа. Из трех вертолетов стоит один, два угнали в Красноярск, в новый центр. Раньше у нас было полноценное боевое подразделение – свои диспетчеры, метеослужба, штабисты, ремонтная база. Теперь, если машина сломается, – никто никуда не полетит. Для понимания – прошлым летом мы провели сложную эвакуацию туриста с горы Гумкопай, это рядом с перевалом Дятлова. И вместе с нами вылетел второй вертолет – на мониторинг пожаров. На дежурство заступил третий. И такие ситуации были постоянно. Теперь придется выбирать – спасать человека или бороться с пожаром», – рассказал NDNews.ru Долговых. Он добавил, что авиаподдержка из Красноярска в случае крупного ЧП будет идти не меньше 12 часов – столько времени понадобится вертолету со сменным экипажем на борту для перелета за 2 000 километров с учетом дозаправки.

Много вопросов у спасателя осталось и по самой процедуре увольнения. Несмотря на то, что весь коллектив получил уведомления о сокращении за три месяца, как и положено, руководство до последнего момента говорило о том, что опытных спасателей не бросят. Якобы желающих припишут к Красноярской базе. Поэтому выдача трудовых книжек для многих стала неожиданностью. Кроме того, накануне бывшие спасатели обнаружили, что до них не дошли награды.

«…Ванька Новоселов увидел в трудовой запись о награде, которую не получал. И начал рыть документы. И вот что накопал. 22 сентября 2016 года, Карл! 22 сентября! В наградных, кроме Оплетаева, все есть на видео: Денис Салихов, второй пилот (в кабине не виден), Китчак Олег Богданыч, борттехник-оператор (на четырех ногах в дверях с пультом лебедки), Иван Новоселов, старший десантной группы (на сопровождении и поднимал врача, на его голове камера), Долговых, который я (сопровождение носилок с пострадавшим), и наш Командор, теперь уже бывший начальник Уральского авиационно-спасательного центра полковник Богдан Владимир Александрович, командир воздушного судна (в кабине не виден). А наши кадровики и штаб до сих пор сидят уже в бывшем АСЦ и работают, работают. Потому, что кто-то работать совсем не хочет и не умеет», – эмоционально высказался на эту тему в своем блоге Долговых.

Отметим, что реорганизованной структуре вскоре предстоит доказать свою эффективность в ходе мониторинга паводковой ситуации на Урале.

Екатеринбург, Антон Гуськов, Александр Саливанчук

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