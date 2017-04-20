Правительство открыло перевал Дятлова для туристов / Но в случае ЧП спасать людей будет некому

Публикации за 20.04.17

В Ивдельском заказнике сняли запрет на передвижение туристов на вездеходах к перевалу Дятлова. Ехать можно будет только по определенному маршруту, чтобы не повредить деревья и кустарники. Кто будет спасать туристов в случае ЧП, неизвестно.

Свердловское правительство издало постановление, которое регулирует работу особо охраняемой природной территории областного значения «Ландшафтный заказник «Ивдельский». До недавнего времени действовал запрет на передвижение по территории заказника транспортных средств. Нарушителям – как правило, тем, кто пытался попасть к перевалу Дятлова, – грозила административная ответственность. Запрет ввели, т.к. туристы нарушали режим охраны заказника. Но теперь ограничения сняли – маршрут, который называется «На перевал Дятлова», вновь доступен для туристов, в том числе на вездеходах. «Маршрут проходит в границах существующих дорог и троп и не требует рубки лесных насаждений. В дальнейшем планируется обустройство и развитие данного маршрута», – сказали в Свердловском минприроды.

Между тем, перевал Дятлова, который исторически привлекает большое количество туристов-экстремалов, теперь стал еще опаснее. После оптимизации уральского авиационно-спасательного отряда в распоряжении сотрудников МЧС остался один вертолет, число сотрудников со 150 человек сократилось до шести. «Теперь придется выбирать – спасать человека или бороться с пожаром», – ранее пояснял NDNews.ru экс-сотрудник отряда Анатолий Долговых.

Между тем, именно этот авиаотряд регулярно вызволял с перевала Дятлова пострадавших, травмированных, заблудившихся туристов, которые не могли самостоятельно выбраться с севера области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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