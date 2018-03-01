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Четверг, 1 марта 2018, 10:02 мск

Екатеринбург

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Спасатели отправились искать очередного пропавшего на перевале Дятлова туриста (ФОТО)

Сегодня утром свердловские спасатели отправились искать туриста, ушедшего на перевал Дятлова. Его супруга обратилась за помощью – мужчина не вышел на связь. Свой маршрут он не регистрировал в МЧС.

Заявление о пропавшем туристе поступило от его жены 28 февраля. Пропавший – житель Екатеринбурга 1969 года рождения, он 11 февраля в одиночку начал восхождение в район перевала Дятлова и должен был вернуться 27 февраля. Ситуация осложняется тем, что местность сильно заснежена, температура воздуха – ниже 40 градусов. Спасатели на спецавтомобилях доедут до поселка Вижай, пересядут на снегоходы и «бураны», продолжат путь по маршруту: п. Ушма, База Ильича, перевал Дятлова, гора Отортен, плато Маньпупунер.

Перевал Дятлова на севере Свердловской области пользуется дурной славой после событий зимы 1959 года, когда в этих окрестностях при загадочных обстоятельствах погибла целая группа туристов Уральского политехнического института. Зимой 2016 года на печально известном перевале насмерть замерз уральский отшельник Олег Бородин. Он жил в горах Северного Урала – его не раз встречали туристы, делились с ним продуктами. Его тело было обнаружено в избушке на перевале, там же следователи обнаружили дневник мужчины со стихами, наблюдениями и текстами бардовских песен. В сентябре прошлого года здесь погиб турист из Кемерово.

Екатеринбург, служба информации

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