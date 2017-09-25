СКР не нашел криминала в смерти сибирского туриста на перевале Дятлова

Следственный комитет раскрыл подробности расследования скоропостижной гибели жителя Кемерова, отправившегося вместе с туристической группой на перевал Дятлова. Сообщение о трагическом происшествии поступило еще днем 18 сентября, но следователи и сотрудники МЧС смогли добраться до места, где находилось тело мужчины, спустя четыре дня. Затем погибшего туриста вместе с его вещами доставили в Ивдель для проведения доследственной проверки.

«В ходе осмотра признаков насильственной смерти на теле мужчины не установлено, обстоятельств, указывающих на криминальный характер его смерти, также не выявлено. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза», – сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Свердловской области.

В ведомстве также подтвердили, что погибший турист – житель города Кемерово, 1959 года рождения. Он входил в состав группы из 7 человек (5 мужчин и 2 женщин), прибывших к месту турпохода из разных регионов России (Кемерово, Тюменская и Свердловская области, республики Башкортостан и Татарстан). Туристы отправились покорять горы Северного Урала из Ивделя, не уведомив об этом спасательные службы. Во время похода мужчине из Кемерово внезапно стало плохо, и через некоторое время он скончался. Сообщив о смерти участника похода в Единую дежурно-диспетчерскую службу, остальные туристы вернулись в Ивдель, откуда разъехались по местам своего жительства. Все участники данного похода были опрошены следователями. Обстоятельства случившегося в окрестностях перевала Дятлова установлены, в том числе со слов участников туристического похода. По итогам доследственной проверки следователи примут процессуальное решение.

Перевал Дятлова на севере Свердловской области пользуется дурной славой после событий зимы 1959 года, когда в этих окрестностях при загадочных обстоятельствах погибла целая группа туристов Уральского политехнического института. Зимой 2016 года на печально известном перевале насмерть замерз уральский отшельник Олег Бородин. Он жил в горах Северного Урала – его не раз встречали туристы, делились с ним продуктами. Его тело было обнаружено в избушке на перевале, там же следователи обнаружили дневник мужчины со стихами, наблюдениями и текстами бардовских песен. Турист из Кемерова умер в этом же месте. Когда сибиряку внезапно стало плохо, участники похода доставили его в избушку и пытались реанимировать, но безуспешно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 25.09.17

Прокуратура оспорила завещание, оставленное тяжелобольной свердловчанкой. / В больнице скончалась одна из женщин, упавшая с 7 этажа во время пожара на улице Волгоградской (ВИДЕО). / Полиция ищет свидетелей ДТП, в котором погиб неизвестный пешеход (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»