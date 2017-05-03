Угроза распространения лесного пожара на поселок заставила МЧС отправить на охрану Урала самолет-амфибию

Публикации за 03.05.17

Сибирский региональный центр МЧС отправил на охрану Свердловской области от лесных пожаров авиацию. Решение было принято после того, как пожар чуть не перебросился на поселок с жилыми домами и складом боеприпасов.

В Свердловскую область передислоцировали вертолет Ми-8 и самолет-амфибию Бе-200. Решение было принято после того, как лесной пожар едва не перекинулся на поселок Кедровка, где находится склад боеприпасов. Напомним, с пожаром боролись весь вчерашний день, загорелось около 5 га леса и огонь приближался к поселку, а также к складу боеприпасов (рядом с поселком находится воинская часть). На тушение отправили пожарный поезд Свердловской железной дороги, около сотни военных, помогали местные жители, дачники. В зону пожара вылетел вертолет Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России, дислоцирующийся в аэропорту «Кольцово». Авиация сбросила 50 тонн воды на очаг пожара. Около 9 часов вечера в МЧС сообщили, что удалось ликвидировать крупные очаги горения и не допустить распространение огня в сторону населенного пункта.

В итоге вертолет Ми-8 и дальше будет базироваться в аэропорту Кольцово. Кроме того, решено усилить использование авиации. «3 мая в Свердловскую область на дежурство встанет самолёт-амфибия Бе-200 МЧС России. Решение о предислокации двух единиц авиационной техники в Свердловскую область принято руководством Сибирского регионального центра МЧС России (г. Красноярск) в связи осложнением обстановки с природными пожарами в уральских регионах», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Самолет перебросили из сибирских регионов, где, по заверениям МЧС, «удалось стабилизировать пожарную обстановку и снять угрозу огня для жилья и соцобъектов». В ФБУ «Авиалесоохрана» другие данные – по состоянию на полночь только в Красноярском крае тушили 10 пожаров на площади 160 га. Добавим, в МЧС сообщили, что в случае необходимости технику направят в Челябинскую область, где также бушуют лесные пожары.

Напомним, ранее NDNews.ru писал о том, что с этого года тушить уральские леса будет сложнее из-за оптимизации авиационного подразделения МЧС России. Это привело к тому, что в уральском авиаотряде были сокращены 144 специалиста, из трех вертолетов для борьбы со стихийными бедствиями и ЧП остался один. «Теперь придется выбирать – спасать человека или бороться с пожаром», – комментировал ситуацию один из уволенных бойцов МЧС Анатолий Долговых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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