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Екатеринбург

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Публикации за 03.05.17

На ЖБИ горит сухая трава: весь район заволокло дымом (ФОТО)

На ЖБИ горит сухая трава: весь район заволокло дымом (ФОТО)

В Екатеринбурге район ЖБИ накрыл едкий смог. Местные жители сообщают о пожаре недалеко от торгового центра «Комсомол». «Нечем дышать. Глаза режет. Ужасно», – делятся ощущениями очевидцы в соцсетях.

Фото: Екатерина Шистерова, сообщество «Инцидент Екатеринбург»
Фото: Екатерина Шистерова, сообщество «Инцидент Екатеринбург»

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в районе ТЦ загорелась сухая трава. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, на месте работает 2 единицы пожарной техники. «Никакой опасности пожар не представляет», – отмечают в ведомстве. Причины возникновения пожара станут известны позже.

Напомним, в Свердловской области объявлена высокая пожарная опасность. Теплая и ветреная погода способствует быстрому распространению огня, поэтому сотрудники МЧС просят соблюдать жителей правила пожарной безопасности.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.05.17

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