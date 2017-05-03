Метеорологи предупредили о высокой пожарной опасности на юго-востоке Свердловской области

Публикации за 03.05.17

Уральский гидрометцентр выпустил специальное предупреждение о природных пожарах на 3 и 4 мая. В юго-восточных районах Свердловской области поставлен 4 класс горимости леса, передает корреспондент NDNews.ru.

Пожарная обстановка в регионе обострилась с наступлением теплой и сухой погоды. Только за минувшие сутки было зарегистрировано 4 крупных пожара в населенных пунктах. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в поселке Заря Алапаевского МО огонь повредил 24 бесхозных сарая и частный дом, в котором проживало две семьи. В Екатеринбурге вчера вечером на улице Мусоргского горели три жилых дома, площадь пожара составила 700 кв. м. На месте работали 104 спасателя и 30 единиц техники.

Также вчера на улице Молочной на площади 2 тысячи кв. м горели бесхозные деревянные постройки.

Сегодня ночью крупный пожар вспыхнул на станции Баженова Белоярского округа. Огонь повредил надворные постройки и перекинулся на кровлю двухэтажного многоквартирного дома. Спасатели эвакуировали 45 жильцов – из горящего дома и рядом стоящего здания.

В региональном управлении МЧС подчеркнули, что основная причина возникновения пожаров – несоблюдение жителями правил пожарной безопасности.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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