Следователи пытаются добраться до тела туриста, погибшего на перевале Дятлова

Следователи и сотрудники МЧС решают вопрос о применении спецтехники для эвакуации тела туриста, погибшего на перевале Дятлова.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР, днём 18 сентября в правоохранительные органы Ивделя поступила информация о скоропостижной смерти туриста, находившегося в районе перевала Дятлова.

Следователь СКР и сотрудники МЧС пытались пробраться к месту нахождения тела мужчины. Однако в связи с труднодоступностью этого места добраться до него пока не представляется возможным, в связи с чем необходимо привлечение специальной техники.

После решения этого вопроса, по итогам доследственной проверки, органы Следственного комитета примут процессуальное решение.

Напомним, с весны 2017 года перевал Дятлова, который исторически привлекает большое количество туристов-экстремалов, стал еще опаснее. После оптимизации уральского авиационно-спасательного отряда в распоряжении сотрудников МЧС остался один вертолет, число сотрудников со 150 человек сократилось до шести. Между тем, именно этот авиаотряд регулярно вызволял с перевала Дятлова пострадавших, травмированных, заблудившихся туристов, которые не могли самостоятельно выбраться с севера области.

Ивдель, Служба информации РИА «Новый День»

Ивдель. Другие новости 20.09.17

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