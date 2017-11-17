Спасатели из Удмуртии присоединились к коллегам с Урала: они просят помощи у Бречалова

Обращение уральского экс-спасателя Анатолия Долговых получило широкий резонанс: его опубликовали десятки СМИ, во «ВКонтакте» уже больше тысячи репостов записи бывшего сотрудника Уральского авиационного спасательного центра. Вдохновившись примером коллеги, который рассказал о неприглядных фактах в системе МЧС, вслед за ним стали публиковать подобные обращения и другие спасатели. К главе Удмуртии Александру Бречалову обратился сотрудник Поисково-спасательной службы Ижевска Сергей Гордюшин. По большому счету, его сообщение – это такой же, как и у Долговых, список проблем, которые копились в ведомстве годами.

Письмо он начал с того, что у спасателей из Удмуртии так же, как и у уральских коллег, не хватает амуниции и снаряжения. «Мы не только забыли, как выглядит новое обмундирование, но и дошло уже до того что многие спасатели за свой счет приобретают: защитные сапоги пожарного-спасателя (5 тысяч рублей), боевая одежда пожарного (10 тысяч рублей), каска пожарного-спасателя (10 тысяч рублей), – перечисляет он. – К слову сказать, в ликвидации последствий взрыва бытового газа, произошедшего на улице Удмуртской, участвовали 35 спасателей городской службы спасения. Так вот, всего лишь у пяти спасателей были личные, подчеркиваю, личные, а не служебные радиостанции. Вопрос, как координировать работу между собой и штабом ликвидации ЧС? У 60% была личная защитная одежда пожарного, остальные были одеты в давно списанную форму, защитных касок так же на всех не хватает».

По его словам, сотрудники ведомства обращались за помощью в администрацию Ижевска, но получали отказы. Спасатель пишет, что нет денег и на переподготовку личного состава. «Несмотря на такую позицию, а может, нежелание со стороны руководства хоть что-то исправить в лучшую сторону, спасатели нашего отряда добросовестно и профессионально выполняют свой долг. Так случилось и в этот раз, 9 ноября, на протяжении всего времени ликвидации аварии активно работали и в завале, и на высоте, демонтируя железобетонные конструкции», – пишет Сергей Гордюшин.

Он также обращает внимание на то, что в государстве сложилась несправедливая система выслуги в МЧС. «Все спасатели, которые получают зарплату из федерального бюджета, на основании закона № 151 «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», могут рассчитывать на досрочную пенсию, отработав спасателем 15 лет и достигнув 40 лет, все же остальные спасатели, получающие зарплату из других бюджетов, могут выйти на пенсию только лишь в 60 лет на общих основаниях. Сюда попадают спасатели нашего отряда, спасатели поисково-спасательной службы Удмуртии и многие поисково-спасательные формирования РФ. Все спасатели работают в одинаковых условиях, одинаково рискуют своими жизнями, а социальные гарантии распространяются не на всех», – подчеркивает автор письма.

В заключение он просит Александра Бречалова о личной встрече. «Представители трудового коллектива поисково-спасательной службы города Ижевска готовы более детально и подробно изложить о наших проблемах в удобное для вас время», – пишет он.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.11.17

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