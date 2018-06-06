Во время прямой линии с Путиным екатеринбуржцы расскажут о «беспределе Тунгусова»

Нарушения во время екатеринбургских праймериз «Единой России», уже названных самыми грязными в стране, станут темой для жалоб Владимиру Путину во время завтрашней прямой линии.

Как сообщают источники РИА «Новый День», к президенту жаждут обратиться сотрудники бюджетной сферы, которых 3 июня принуждали идти на счетные участки и под страхом увольнения заставляли голосовать за кандидатов из так называемого списка Тунгусова.

Напомним, 3 июня с самого утра наблюдателей поражали очереди на участках. Основной наплыв состоялся в утренние часы, до 12. На участках рассказывали, что в системе образования обязали прийти на голосование всех, и еще двух человек привести. «Записывают, кого приведешь, – больного отца пришлось с постели поднять, везти. Как проголосуют все (до 12 сказали), отзваниваешься директору (говорит, бедная заведующая садиком сидит, записывает)», – рассказала одна из женщин. В очередях на участках скапливалось до 150 человек.

По данным из Ленинского района, сотрудники одного из детских садов пришли на участок вместе с заведующей, причем она громко, на весь участок указывала коллегам, за кого необходимо отдавать голос. Там же были замечены работники паспортного отдела Ленинского района, работники поликлиники №2 и ЦГБ №7 – практически все вели себя по тому же сценарию: руководители бюджетных учреждений указывали на конкретных кандидатов в бюллетене, чтобы за них проголосовали их подчиненные. Теперь люди хотят добиться наказания тех, кто в нарушение всех законов лишает их свободы выбора.

Отметим, что губернатор Евгений Куйвашев, похоже, уже ждет неприятных вестей. Сегодня на заседании областного правительства он велел чиновникам «внимательно проанализировать вопросы, которые будут подняты в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным». Напомним, «Прямая линия» выйдет завтра в 12:00 (мск) в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Екатеринбург, служба информации

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