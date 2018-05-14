Медведев узнает о жутком расколе единороссов на Урале: «Нельзя превратить партийные праймериз в жульничество и воровство голосов» (ДОКУМЕНТ)

Праймериз «Единой России» для выборов депутатов городской думы Екатеринбурга грозит обернуться скандалом федерального масштаба. Часть участников предварительного голосования выступили публично против т. н. списка Тунгусова и требуют от руководства партии принять меры – а именно распустить свердловский оргкомитет праймериз. Обращение бунтовщиков направлено премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, генсеку ЕР Андрею Турчаку и секретарю свердловского регионального отделения партии Виктору Шептию.

«На сегодняшний день процедура предварительного голосования ЕР не удовлетворяет положениям партии. Есть ряд вопиющих фактов, которые нас насторожили. Во-первых, это совещание вице-губернатора Владимира Тунгусова, которое прошло 26 апреля, и где были заявлены 18 кандидатов «Единой России», которых якобы поддерживает губернатор и Москва. Сейчас в праймериз участвует около 200 человек, а прием заявлений продлится до завтрашнего вечера. Но сейчас складывается ситуация, что 18 участникам фактически уже выдали мандаты, а 200 человек останется за бортом», – рассказал РИА «Новый День» екатеринбургский депутат Анатолий Шарапов, один из авторов открытого письма.

В «списке Тунгусова» числятся Елена Дерягина, Николай Антонов, Николай Смирнягин, Виктор Тестов, Алексей Бородин, Олег Кагилев, Сергей Мелехин, Владимир Крицкий, Александр Мягоньких, Александр Найданов, Владимир Смирнов, Павел Пустозеров, Андрей Зайков, Игорь Пушкарев, Александр Худяков, Виктор Карташев, Михаил Матвеев. Также к ним примкнул Дмитрий Сергин, который в 2016 году покинул «Единую Россию» и перешел в Партию пенсионеров, но неделю назад заявил о своем участии в праймериз ЕР как беспартийный кандидат. Как утверждается в обращении, все муниципальные учреждения Екатеринбурга получили жесткие установки поддерживать только вышеперечисленных кандидатов, а агитацию остальных блокировать.

«Также были допущены грубые нарушения при формировании счетных комиссий, которые будут подсчитывать результаты праймериз. Городские власти формируют комиссии из «своих» представителей. Можно сделать уверенный вывод, что результаты предварительного голосования будут сфальсифицированы. Нельзя допустить, чтобы чиновник, который не имеет никакого отношения к партии, использовал ее в своих целях. Нельзя позволить «списку Тунгусова» превратить партийный праймериз в жульничество и воровство голосов», – заявляют авторы письма.

Анатолий Шарапов подчеркнул, что на городских выборах 2013 года единороссы показали не очень хороший результат, поскольку часть мандатов выиграла «Справедливая Россия», а кресло мэра получил оппозиционный кандидат Евгений Ройзман.

«Сейчас эти действия, выборы депутатов в угоду администрации города, дискредитируют процедуру предварительного голосования и подрывают веру в партию. Это нонсенс, когда «Единая Россия» отстранена от праймериз «Единой России», а партией руководит административный ресурс», – заключил собеседник агентства.

В ответ на обвинения в возможной подтасовке итогов праймериз исполком СРО ЕР опубликовал комментарий председателя региональной контрольной комиссии и члена избиркома Екатеринбурга Константина Юферева. «Мы действуем в полном соответствии с положением о проведении предварительного голосования, а также с требованиями открытости и публичности этого процесса. У всех одинаковые шансы. Победит тот, кто сумел доказать свою полезность жителям Екатеринбурга, предложил реальную программу действий. Победа на праймериз, в конечном счете, зависит от того, насколько активно те или иные кандидаты встречаются с горожанами, насколько готовы выполнять наказы избирателей, насколько большим авторитетом пользуются у екатеринбуржцев. Поэтому нет смысла давить на организаторов и использовать нечестные методы политической борьбы», – заявил Юферев.

В администрации Екатеринбурга пока выжидают, как будут развиваться события. По словам одного из городских чиновников, участники демарша заняли антигубернаторскую позицию, но не пользуются поддержкой, а потому решили раздуть федеральный скандал внутри партии. «Они поступили не по-товарищески», – отмечают наблюдатели в мэрии.

Напомним, праймериз «Единой России» пройдет 3 июня.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 14.05.18

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