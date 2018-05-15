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Вторник, 15 мая 2018, 15:42 мск

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«В письме всё неправда», – Виктор Шептий прокомментировал демарш однопартийцев, написавших жалобу Медведеву

Глава свердловского отделения ЕР Виктор Шептий прокомментировал вчерашнее выступление однопартийцев, заявивших о неравных условиях для участников праймериз и необходимости роспуска оргкомитета. Глава СРО заявил, что пока никакой реакции на это заявление не будет.

Напомним, несколько потенциальных участников праймериз ЕР на выборах в гордуму накануне заявили, что процедура предварительного голосования ЕР не удовлетворяет положениям партии. Что существует так называемый список Тунгусова (из 18 человек), участники которого пройдут праймериз, а остальные останутся за бортом.

Свои претензии они изложили в открытом письме, которое планируется отправить премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, генсеку ЕР Андрею Турчаку и секретарю свердловского регионального отделения партии Виктору Шептию. Глава СРО ЕР заявил сегодня «Новому Дню», что никакого официального письма в реготделение не поступало, а потому пока реагировать не на что. «Об этой истории я прочел в СМИ, – сообщил Шептий. – Если такое письмо поступит, тогда и будем решать».

По сути озвученных в открытом письме претензий Шептий сказал, что все изложенное не соответствует действительности. Но еще раз подчеркнул, что опирается на информацию, полученную из прессы, а самого послания пока не видел. «В оргкомитете люди грамотные, если письмо будет и сочтут нужным обсудить, то обсудим», – сказал собеседник агентства.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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