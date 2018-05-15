«В письме всё неправда», – Виктор Шептий прокомментировал демарш однопартийцев, написавших жалобу Медведеву

Глава свердловского отделения ЕР Виктор Шептий прокомментировал вчерашнее выступление однопартийцев, заявивших о неравных условиях для участников праймериз и необходимости роспуска оргкомитета. Глава СРО заявил, что пока никакой реакции на это заявление не будет.

Напомним, несколько потенциальных участников праймериз ЕР на выборах в гордуму накануне заявили, что процедура предварительного голосования ЕР не удовлетворяет положениям партии. Что существует так называемый список Тунгусова (из 18 человек), участники которого пройдут праймериз, а остальные останутся за бортом.

Свои претензии они изложили в открытом письме, которое планируется отправить премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, генсеку ЕР Андрею Турчаку и секретарю свердловского регионального отделения партии Виктору Шептию. Глава СРО ЕР заявил сегодня «Новому Дню», что никакого официального письма в реготделение не поступало, а потому пока реагировать не на что. «Об этой истории я прочел в СМИ, – сообщил Шептий. – Если такое письмо поступит, тогда и будем решать».

По сути озвученных в открытом письме претензий Шептий сказал, что все изложенное не соответствует действительности. Но еще раз подчеркнул, что опирается на информацию, полученную из прессы, а самого послания пока не видел. «В оргкомитете люди грамотные, если письмо будет и сочтут нужным обсудить, то обсудим», – сказал собеседник агентства.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 15.05.18

Недовольный пациент «заминировал» психбольницу в Екатеринбурге. / Ночь музеев-2018: где найти музыку, где – внезапную беседу об искусстве, а где – голых женщин. / Облсуд отменил решение об освобождении криминального авторитета Смовжа. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»