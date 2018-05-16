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Понедельник, 21 мая 2018, 16:09 мск

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Шептий и противники «списка Тунгусова» столкнулись на крыльце исполкома ЕР

Участники екатеринбургских праймериз «Единой России», обвинившие оргкомитет в нарушении регламента, только что передали своим оппонентам открытое письмо.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, авторы письма во главе с депутатом гордумы Анатолием Шараповым приехали сегодня утром к зданию исполкома партии на улице Розы Люксембург, где вручили свое обращение председателю оргкомитета праймериз Виктору Шептию. Вместе с обращением он получил листы, в которых расписались около 500 членов и сторонников партии.

Шептию пришлось дать импровизированную пресс-конференцию прямо на крыльце. Он заявил, что не слышал ни о каком «списке Тунгусова», и что никаких высокопоставленных партийцев из Москвы для разбора конфликта в Екатеринбург не приезжало. Он также объяснил, что в закрытии заседания оргкомитета от рядовых участников нет злого умысла, просто в зале нет свободных мест. Кроме того, Шептий подтвердил, что срок приема документов от участников праймериз будет продлен на три дня. Это связано с тем, что некоторые участники не успели получить в ГУ МВД справку об отсутствии судимости.

Напомним, на этой неделе в свердловском отделении партии власти разразился крупный скандал. Часть участников предварительного голосования выступили с открытым письмом, в котором заявили, что 26 апреля прошло совещание под руководством первого вице-губернатора Владимира Тунгусова, где были заявлены 18 кандидатов «Единой России», которых якобы поддерживает губернатор и Москва. «Сейчас в праймериз участвует около 200 человек, а прием заявлений продлится до завтрашнего вечера. Но сейчас складывается ситуация, что 18 участникам фактически уже выдали мандаты, а 200 человек останется за бортом», – говорится в обращении, написанном 14 мая и адресованном премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, генсеку ЕР Андрею Турчаку и секретарю свердловского регионального отделения партии Виктору Шептию.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.05.18

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