Свердловские единороссы могут продлить срок приема на праймериз

Оргкомитет праймериз по отбору кандидатов от «Единой России» на выборы депутатов екатеринбургской гордумы может быть продлен еще на три дня.

Как сообщают источники РИА «Новый День» в партии, такая возможность будет рассмотрена сегодня утром на заседании оргкомитета. Прежде прием заявлений планировали закончить вечером 15 мая. На сегодняшний день зарегистрировано 167 участников.

Напомним, на этой неделе в свердловском отделении партии власти разразился крупный скандал. Часть участников предварительного голосования выступили с открытым письмом, в котором заявили, что 26 апреля прошло совещание под руководством первого вице-губернатора Владимира Тунгусова, где были заявлены 18 кандидатов «Единой России», которых якобы поддерживает губернатор и Москва. «Сейчас в праймериз участвует около 200 человек, а прием заявлений продлится до завтрашнего вечера. Но сейчас складывается ситуация, что 18 участникам фактически уже выдали мандаты, а 200 человек останется за бортом», – говорится в обращении, написанном 14 мая и адресованном премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, генсеку ЕР Андрею Турчаку и секретарю свердловского регионального отделения партии Виктору Шептию.

Это обращение «фрондеры» намерены передать сегодня оргкомитету на утреннем заседании. Особая пикантность в том, что их туда не приглашали. Кроме того, сегодня в регион должен приехать представитель партии из Москвы, чтобы разобраться в конфликте.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.05.18

16 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. / На Урале снова штормовое предупреждение – ожидается ветер до 26 м/с. / И вот опять: опасные плотины в Екатеринбурге ремонтировать не будут. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»