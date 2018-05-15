Партия всех рассудит? Урал ждет развития истории о демарше единороссов против Тунгусова

Два года политического затишья, наступившего после переезда Владимира Тунгусова из мэрии Екатеринбурга в администрацию губернатора Свердловской области, похоже, подошли к концу. Вчерашний демарш единороссов, громко пожаловавшихся на беспредел чиновников области в организации праймериз, показал: в политическом болоте Среднего Урала далеко не все так спокойно, как казалось на первый взгляд. И подводные течения, действительно, имеют не только место быть, но и рискуют даже изменить политический ландшафт в Екатеринбурге и Свердловской области. Подробнее – в материале «Нового Дня».

О том, что политическая власть Владимира Тунгусова не имеет границ, говорится последние двадцать лет. К мысли, что этот деятель крепко держал бразды правления в Екатеринбурге и продолжил придерживаться этой же линии, перейдя на работу в область, политтусовка судачит в режиме нон-стоп. Тем более что и последние избирательные кампании – выборы губернатора Свердловской области, президентские выборы – четко подтверждали это тезис.

«Резиденция в лице Тунгусова избрала простую тактику работы с муниципалитетами, ФПГ, чиновниками области: вам поставлены задачи, вы должны решить их с максимальным результатом, но сами, без нашей помощи. А мы проконтролируем, и если результата не будет – накажем по всей строгости закона. И эта схема работала. На одних, фактически, кнутах», – говорит собеседник РИА «Новый День», попросивший не указывать его имени. В Москву уходили бравые отчеты о проведенных с успехом выборах, все результаты вице-губернатор Тунгусов записывал в свой актив, а неудачи – на проваливших задание исполнителей. Картина рисовалась практически идиллической – губернатор Свердловской области занимается заявкой на «Экспо», его постоянно нет в регионе, он то в Москве, то в загранкомандировках. А в области железной рукой правит Владимир Тунгусов.

Однако в конце прошлого года в прессу начали просачиваться слухи о том, что власть Владимира Георгиевича далеко не так безгранична, а расположение и доверие к нему со стороны Евгения Куйвашева может и вовсе оказаться умелым лицемерием, имеющим под собой цель усыпить бдительность Тунгусова и потом избавиться от него. «Именно тогда и заговорили о фронде вокруг губернатора – мол, влиятельные бизнесмены Кочетков, Майзель, представители ОПС «Уралмаш», медники и ряд других представителей крупного бизнеса спят и видят, как бы свалить Тунгусова. До выборов Путина активно муссировался слух о том, что после утверждения новой структуры администрации президента по согласованию с Москвой будет произведена и реформа администрации губернатора, которая превратится в управделами губернатора, а Тунгусов в результате всего этого утратит свой пост и останется не у дел. Детали плана, разумеется, не оглашались. Но частью этого плана должно было стать некое событие, которое скомпрометирует Тунгусова в глазах и Москвы, и Куйвашева. Чем он так не угодил так называемой фронде? Ответ очевиден. Никто из близких друзей губернатора не хочет, чтоб власть в области концентрировалась в руках Тунгусова. Все хотят ее для себя», – вспоминают эксперты «Нового Дня».

Если считать, что данный план по избавлению от Тунгусова действительно был, то события последнего времени очень удобно ложатся под эту трактовку: два года политического затишья расслабили и самого Владимира Георгиевича. Не видя вокруг себя ни одного оппонента, получив свою порцию похвалы за проведенные выборы президента в АП, Тунгусов решил сыграть на опережение и подготовил свой список «победителей праймериз «Единой России». С одной маленькой поправкой: данный список оказался не согласован с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Как утверждает издание Znak.com, в момент когда Владимир Тунгусов пригласил представителей данного списка на встречу в резиденцию губернатора, Куйвашев находился в очередной загранкомандировке и про «свой-тунгусовский» список вообще ничего не знал. Ситуация выходила довольно неудобной. Однако официальной реакции на происходящее не последовало. Далее были затяжные майские праздники, но ощущение, что вторая серия будет, политическую тусовку не отпускало.

И вот, накануне несколько единороссов созывают пресс-конференцию и выступают с обличительными речами в адрес Тунгусова, пытающегося узурпировать власть в «Единой России». Новость подхватывается всеми СМИ, тиражируется в социальных сетях, обрастает комментариями именитых политологов, звучит тезис про «заказную кампанию, щедро оплаченную недругами Тунгусова». Официальное письмо-заявление тем временем должно уйти в Москву, к федеральному руководству партии и премьеру Дмитрию Медведеву.

Эксперты, наблюдавшие за ходом вчерашнего политического спектакля, сходятся во мнении: Владимира Тунгусова умело подловили в очень нужный момент и весьма ловко нанесли удар. «Единороссы, устроившие демарш, пошли по самому понятному пути – по бюрократическому. Есть партийная дисциплина, есть провозглашенный принцип открытости праймериз, который все обещали соблюдать. Высказано недовольство, и теперь стоит подождать реакции из Москвы, по ней можно будет судить, как дальше будут развиваться события в Екатеринбурге», – отметил глава уральского отделения ФоРГО Анатолий Гагарин.

Очевидно, стоит также ждать и реакции на происходящее со стороны руководства местного отделения «Единой России» и губернатора Свердловской области. До праймериз остается чуть менее трех недель и драматическая развязка ситуации не может не последовать.

Екатеринбург, Елена Васильева

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