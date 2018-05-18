«Миру – мир» и «Мы не рабы»: первая порция агитации на улицах, в подъездах и в лифтах Екатеринбурга (ФОТО)

Старт кампании в гордуму Екатеринбурга начался сильно заранее и неожиданно ярко – единороссы в пух и прах рассорились на праймериз, так что разбираться с конфликтом приехали московские ревизоры из ЦИК партии. Борьба за сердца избирателей развернулась и на уличном фронте: политическая реклама потихоньку захватывает билборды, лифты и почтовые ящики в жилых домах. Лучшие образцы предвыборного творчества «кандидатов в кандидаты» от ЕР – в первом агитобзоре РИА «Новый День».

Специальный приз за оригинальность получает главный инженер БЦ «Высоцкий» Виктор Сомиков, который пообещал своим избирателям «будущее без войны». Послание мира оформлено соответствующим образом – страшная картинка времен Второй мировой контрастирует с видом на «Москва-Сити». Причем здесь Екатеринбург, остается загадкой, но добродушное лицо кандидата не может не умилять. Горожане оценили креатив и предлагают Сомикову взять на вооружение другие лозунги: «Я за хорошую погоду!», «Я против Сатаны», «Курение – зло!», «Вся власть роботам!». Ждем продолжения.

Фото Евгения Катыхина

В Октябрьском районе безраздельно властвует агитацией глава местной «УК ЖКХ» Михаил Плешаков. Его изображением в ретростиле Windows-98 уклеены уличные стенды, а в почтовых ящиках жители обнаруживают газеты с интригующим заголовком «Мы не рабы!».

В агитках Плешаков сообщает, что «чиновники выдвинули в гордуму своего любимчика» (вероятно, речь идет о замдиректора Городского управления дорожно-строительных работ (ГУДСР) Павле Пустозерове, фигуранте «списка Тунгусова», которого мэрия начала раскручивать еще полгода назад), и за него «будут нагибать бюджетников и общественников».

Другой кандидат по этому округу, бизнесмен и учредитель ООО «Строй-СК» Александр Коробицын робко рекламируется в лифтах, хотя уже получил свою порцию народной любви. Борьба в тергруппе №11 на праймериз обещает быть жаркой.

Зато жители Верх-Исетского района в своих подъездах могут увидеть знакомое лицо – известный врач и главный нарколог Свердловской области Олег Забродин тоже участвует в избирательной гонке за депутатское кресло. Правда, у горожан возникли вопросы к дизайну его листовок, где силуэт города обыгрывается как кардиограмма, хотя медицинский профиль Олега Валентиновича связан с несколько иными вещами.

В забавном соседстве оказалась агитация участника праймериз, зампредседателя общественной организации ветеранов Афганистана (СООО ОООИВА – «Инвалиды войны») Валерия Богданова. Рядом с брутальным кандидатом затесалась реклама наркологического центра и концерта рок-группы «Ногу свело» – вряд ли на такие ассоциации рассчитывал бывший военный.

Фото Сергея Беляева

Напомним, внутрипартийные выборы «Единой России» состоятся 3 июня.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 18.05.18

На вокзале Екатеринбурга будут досматривать выходящих из поездов. / В Свердловской области началось формирование новой Общественной палаты. / Командующий ЦВО рассказал, как спасал капитана Ахметшина в Сирии (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»