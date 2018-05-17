Роспуск оргкомитета или «точечные изменения»: чем завершится визит московских ревизоров в оскандалившееся СРО ЕР

Скандальные праймериз «Единой России» в Екатеринбурге взяты на контроль центральным руководством партии. Вчера на встречу с участниками конфликта приехал заместитель руководителя департамента по работе в Приволжском и Уральском федеральных округах управления региональной и технологической работы ЦИК партии Евгений Гаркуша, а также двое его коллег из Москвы.

«Они выслушали обе стороны, но ничего не обещали. Только законспектировали. Но теперь мы уверены, что с ситуацией разбирается региональное и федеральное руководство», – рассказал РИА «Новый День» екатеринбургский депутат Анатолий Шарапов, один из авторов нашумевшего открытого письма против «списка Тунгусова».

Напомним, ряд участников праймериз указали на грубые нарушения при формировании счетных комиссий и фактически обвинили оргкомитет в намерении фальсифицировать результаты внутрипартийных выборов. По словам Шарапова, после встречи с ревизорами началась работа со списками счетных участков.

Как пояснил агентству председатель региональной контрольной комиссии СРО ЕР Константин Юферев, на сегодняшний день вопрос о пересмотре составов счетных комиссий не стоит.

«Может быть точечное внесение изменений. Поскольку мы продлили сроки подачи заявок на праймериз, кто-то из состава сформированных комиссий может заявиться или попасть в зависимое положение. Так что это технические моменты. В большинстве случаев на счетных участках работают люди от партии «Единая Россия», представленные в участковых комиссиях или в резервном составе. Мы перепроверили сами себя и нашли всего семь случаев несовпадений из 580 человек, которые будут работать на 111 счетных участках. Так что тезис о том, что счетные комиссии не соответствуют положению, неуместен. У нас не было задачи подобрать людей, которые представляли бы чьи-то интересы, это и физически невозможно сделать», – отметил Юферев.

По его словам, без взаимодействия с администрацией города при организации счетных участков не обойтись, так как места для голосования часто располагаются в муниципальных зданиях. «Нас попытались на этом примере привязать к какой-то идеологии. Это очень неприятно и даже оскорбительно. Я с уверенность могу сказать, что более половины наших товарищей (подписавшихся под письмом о роспуске оргкомитета – прим. ред.) были дезориентированы, им предоставили неверную информацию», – заявил собеседник агентства.

Пока в оргкомитете осторожно говорят о последствиях скандала. «Надо проанализировать эту ситуацию и дать ей правовую оценку. Могу предположить, что будут организационные выводы. Группа из центрального комитета изучит причину конфликта. Думаю, разговор с ревизорами был позитивный, по крайней мере, к нам не возникло дополнительных вопросов. Ситуация урегулирована в первом приближении», – считает Константин Юферев.

Однако бунтовщики праймериз стоят на своем – оргкомитет должен быть распущен. Анатолий Шарапов подчеркнул, что районные администрации по-прежнему поддерживают только кандидатов из согласованного «списка Тунгусова», а на отрицания главного единоросса региона Виктора Шептия заметил: «О списке стало известно 26 апреля, и никаких официальных опровержений с того времени так и не последовало».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 17.05.18

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