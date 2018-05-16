Участники екатеринбургских праймериз «Единой России» заявили об угрозах (ВИДЕО)

Оппоненты «списка Тунгусова» на праймериз «Единой России» рассказали о своих претензиях к работе регионального оргкомитета партии. Они считают, что счетные комиссии формируются под контролем администрации Екатеринбурга, а чиновники негласно угрожают увольнениями сторонникам неугодных кандидатов.

Участники праймериз заявляют об угрозах

Напомним, сегодня утром около здания исполкома ЕР собралось несколько десятков участников праймериз, желающих принять участие в заседании оргкомитета и заявить о нарушениях. Но их не пустили на собрание, нарушив тем самым регламент, заявляют единороссы.

«У меня не голословные обвинения, есть письменные доказательства. Праймериз заявлялись как честная игра для всех, но это не так, – рассказал депутат свердловского Заксобрания Игорь Володин, участвующий в предварительном голосовании ЕР. – Раньше я без проблем проводил встречи с избирателями, например в Уральском техникуме автомобильного транспорта, на Космонавтов, 14. У меня было официальное приглашение туда, а потом вдруг позвонил директор техникума и сообщил, что мне будет отказано, потому что на него «грубо наехали». Другим кандидатам предлагают выйти из кампании, потому что есть утвержденный «список Тунгусова», иначе грозят увольнением. Угрозы поступают от руководства администрации города. Кандидаты вынуждены не ходить на встречи с избирателями. Ситуация сейчас нервозная и набирает обороты».

По словам Володина, счетная комиссия по его территориальной группе была сформирована с нарушением регламента. Документы в оргкомитет были доставлены 14 мая, но выяснилось, что состав комиссии был объявлен еще на прошлой неделе. «Также было в 2016 году, когда я участвовал в праймериз и победил, но поставили другого человека, а я все равно выиграл выборы. И также тогда администрация города формировала счетные комиссии, и были глобальные нарушения, с которыми разбирался оргкомитет», – добавил он.

Свое недовольство высказывают и самые молодые участники праймериз ЕР Кристина Юзеева и Алексей Мещеряков. «Вот продвигается идея ребрендинга партии. Говорится о том, что нужны молодые инициативные люди. Но такая процедура предварительного голосования, как сейчас, не вызывает у молодежи доверия. В моем округе активную кампанию ведем только мы, оппонентов практически нет, хотя список кандидатов довольно большой. Это наталкивает на мысль, что явка избирателей будет засушена, и все решит административный ресурс. Это нечестно и несправедливо», – прокомментировали они.

Напомним, конфликт в свердловском отделении «Единой России» разгорелся на этой неделе. Часть участников предварительного голосования заявили, что первый вице-губернатор области Владимир Тунгусов на совещании 26 апреля «согласовал» 18 кандидатов «Единой России», которых якобы поддерживает губернатор и Москва. «Сейчас складывается ситуация, что 18 участникам праймериз фактически уже выдали мандаты гордумы, а 200 человек останется за бортом», – отмечал ранее екатеринбургский депутат Анатолий Шарапов.

Противники написали открытое письмо, в котором требуют распустить свердловский оргкомитет. Обращение адресовано премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, генсеку ЕР Андрею Турчаку и секретарю регионального отделения партии Виктору Шептию. Последний получил письмо лично из рук Шарапова сегодня утром перед заседанием оргкомитета.

Под обращением оставили подписи более 500 единороссов – это участники предварительного голосования из всех округов, члены партии и сторонники из местных отделений города.

В центральном руководстве ЕР уже знают о скандале. Виктор Шептий подтвердил, что постоянно находится на связи с куратором региона – представителем центрального исполнительного комитета «Единой России» Евгением Гаркушей. В то же время он не упомянул, что в Екатеринбурге сегодня находится руководитель МКС ЕР Иван Квитка. Кроме того, на пресс-конференции Шептий намекнул, что недовольных единороссов, борющихся за соблюдение правил, могут снять с предварительного голосования «за дискредитацию» партии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 16.05.18

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