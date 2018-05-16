Шептий сделал выбор между Куйвашевым и Тунгусовым

Мнение губернатора Евгения Куйвашева будет иметь для организаторов праймериз ЕР определяющее значение в тех рамках, в которых это не будет противоречить закону о политических партиях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель оргкомитета, секретарь СРО ЕР Виктор Шептий, отвечая на вопросы журналистов о якобы существующем «списке кандидатов Тунгусова». Напомним, 14 мая ряд участников праймериз заявили, что им известно о якобы составленном первым вице-губернатором Тунгусовым списке из 18 человек, которые должны стать победителями предварительного голосования.

«Партия такую задачу не ставит (манипулирования под формирование определенного списка кандидатов, – прим. ред.), – заявил Шептий. – Но я не исключаю, что каждый участник голосования будет приводить своих сторонников. Если он делает это законным способом – пусть приводит. Также вы назвали фамилию одного из руководителей областной администрации. Но у нас есть губернатор, которого зовут Евгений Владимирович Куйвашев, который возглавлял наш список на выборах в заксобрание и сам проходил в прошлом году через процедуру предварительного голосования в рамках кампании по выборам губернатора. Он тогда встречался с тремя четвертями нашего актива. Он очень хорошо знает нас, а мы знаем его. Мнение губернатора и его личная позиция для нас будут определяющими, но только в рамках действующего законодательства».

Также Шептий заявил, что не видел никаких фотографий с апрельского совещания в резиденции губернатора, где якобы был представлен «список Тунгусова» и не был там. «Я там был? Или только табличка с именем? Я не могу комментировать, если кто-то пишет таблички. Я отвечаю только за свои слова», – подчеркнул он.

По словам Шептия, 90% претензий, изложенных в открытом письме руководству партии, вообще относятся не к оргкомитету праймериз, а к другим лицам, а оставшиеся, в частности – по формированию счетных комиссий, не соответствуют действительности. Он также заявил, что вся ситуация – не более чем политтехнологический ход в конкурентной борьбе за места в списке. «Сегодня перед проведением оргкомитета был организован привод людей к исполкому. Там стояло около 20 ваших коллег журналистов и еще человек 40, которых, я думаю, привели за деньги», – отметил он. Тем временем в центральном руководстве ЕР уже знают о произошедшем. Шептий подтвердил, что постоянно находится на связи с куратором нашего региона – представителем центрального исполнительного комитета «Единой России» Евгением Гаркушей. «Мы все время общаемся в онлайн-режиме. Коллеги полностью знают всю ситуацию, может быть, даже глубже, чем мы здесь. Это нормальная реакция на публикации в СМИ. У нас все идёт штатно, и коллеги в этом убеждаются», – сообщил Шептий.

Екатеринбург, служба информации

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