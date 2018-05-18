Король, королевич, сапожник, портной – кто ты будешь такой? Обзор участников праймериз ЕР и будущих выборных войн

Завершается регистрация участников предварительного голосования по отбору кандидатов от «Единой России» на выборы депутатов Екатеринбургской городской думы. На сегодня зарегистрированы уже 193 участника.

Все говорят, что битва за мандаты ЕГД-2018 будет жесткой. Подтверждение тому – случившийся уже на самом первом этапе раскол – причем внутри партии власти. И он дополнительно обострит войну за мандаты. «Новый День» изучил список участников праймериз и представляет вашему вниманию обзор по округам, выделив те территории, где схватка будет наиболее ожесточенной благодаря и расколу, и персоналиям пожелавших избраться.

Напомним, город разбит на 18 округов, в каждом из которых «Единая Россия» должна выставить одного кандидата-одномандатника и территориальную группу из трех человек. Кроме того, будет сформирована одна общегородская тройка. Итого в список по итогам по итогам праймериз войдут 75 человек.

Верх-Исетская территориальная группа № 1 оказалась самой многочисленной – здесь на праймериз выдвинулись уже 16 человек, из которых как минимум пять имеют прямое отношение к политике. Это может говорить о предстоящей ожесточенной борьбе. Действующий депутат по этому округу – Алексей Бородин – работает в думе уже второй созыв, так что обладает определенной узнаваемостью и, по слухам, поддержкой администрации города. В борьбу с ним готов включиться в этом округе член общественной палаты области Валерий Черкашин, ранее близкий к справороссам. Черкашин уже заявил о себе в ходе этой кампании, подписавшись под открытым письмом группы участников праймериз против манипуляций в пользу так называемого списка Тунгусова (куда якобы входит Бородин). Действующий депутат ЕГД Ира Овчинникова в прошлый раз попала в думу только по спискам, и в этот, вероятно, воспользуется той же тактикой. В этом же округе на праймериз заявился сын полпреда губернатора в заксобрании Виктора Бабенко Алексей. Герой России Сергей Воронин, еще один участник праймериз по этому округу, запомнился как сопредседатель регионального предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Путина.

Кроме них в округе зарегистрированы менее медийные кандидаты: Евгений Бурлев, Сергей Зашихин, Александр Ручьев, Анна Кадникова, Иван Пасюк, Максим Филиппович, Роман Дубов, Никита Кочергин, Евгения Таубе, Дмитрий Биктимиров, Иван Ревков.

В Верх-Исетской территориальной группе № 2 выдвинулись девять человек, четверо из которых обладают определенными электоральными преимуществами. Действующий депутат по этому округу Сергей Мелехин (входит в «список Тунгусова») отработал уже два срока, до этого был помощником у Анатолия Никифорова, который сейчас является депутатом заксо, а до этого тоже работал в ЕГД. Сам Никифоров также участвует в праймериз – не исключено, что в качестве «паровоза». Кроме того, по округу выдвинулись два известных медика: главврач ЦГБ №2 Константин Савинов и главный внештатный нарколог области Олег Забродин, которые вполне могут вызвать симпатии электората. В списке также Ярослав Подгорный, Александр Гольденберг, Игорь Соколов, Александр Винокуров, Владимир Прокопович.

В Верх-Исетской территориальной группе № 3 также девять кандидатов. Действующий депутат – Олег Кагилев («список Тунгусова») руководит областным Управлением капитального строительства. Ему, возможно, будет противостоять Анастасия Немец – сопредседатель регионального предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Путина (ОНФ). Впрочем, есть версия, что ей прочат более высокое место – в первой общегородской партийной тройке. В этом случае особенно ожесточенной борьбы ждать не стоит: остальные участники: Самвел Папоян, Евгений Лоскутов, Всеволод Красильников, Галина Россохина, Артем Николаев, Андрей Шерстобитов, Алексей Дергилёв – новички в политике.

В Железнодорожной территориальной группе № 4 зарегистрировались 10 человек. Самым большим политическим стажем обладает действующий депутат Александр Мяконьких – он, как и Антонов с Мелехиным, идет в думу уже третий раз и включен в пресловутый «список». Серьезным соперником для него может стать представляющий коммунальную сферу гендиректор УК РЭМП ЖД района Александр Колесников. Молодой общественник Дмитрий Чукреев последние несколько лет усиленно делал себе имя на борьбе с продажей фунфыриков. Также в округе зарегистрированы Сергей Колесников, Людмила Голубова, Дмитрий Ермаков, Артем Маляров, Татьяна Сурмятова, Владимир Синичкин, Артем Давлятшин.

Самым статусным из восьми участников праймериз в Железнодорожной территориальной группе № 5 стал вице-спикер ЕГД Виктор Тестов, идущий на выборы четвертый раз. Наверняка не меньшей узнаваемостью обладает тележурналист ТАУ Иннокентий Шеремет, который, впрочем, уже участвовал в праймериз в 2016 году, но особого успеха не добился. Начинающее поколение политиков представляет Тимофей Жуков из фонда «Город без наркотиков». Также в списке Алексей Бухаровский, Наталья Резчикова, Гульнара Демина, Сергей Савельев, Евгений Горелкин.

Кировская территориальная группа № 6 отличилась тем, что в ней на участие в праймериз ЕР не заявился никто из действующих депутатов. Вероятно, потому, что на прошлых выборах единороссы проиграли округ справороссам в лице Евгения Боровика. Зато сейчас здесь – целых два человека из «списка Тунгусова»: «тяжелая артиллерия» в лице вице-мэра по соцполитике Михаила Матвеева и Александр Худяков – секретарь Кировского местного отделения ЕР, который может надеяться на партийную поддержку. Любители искусства смогут поддержать директора Свердловского театра музкомедии Михаила Сафронова. Также в списке Степан Ветошкин, Тимур Ховдей, Елена Крюкова, Дмитрий Анненков, Станислав Масоров.

В Кировской территориальной группе № 7 – 10 участников праймериз, из них двое – действующие депутаты. Один из них, бывший вице-мэр Екатеринбурга по капительному строительству Владимир Крицкий, единоросс со стажем и несомненный фигурант «списка Тунгусова», тогда как Александр Смолин на этот срок избран от «Справедливой России». По этому же округу выдвинулся бывший директор департамента по делам молодежи Свердловской области Олег Гущин. Еще два кандидата, Алексей Мещеряков и Кристина Юзеева, попали в повестку, присоединившись к демаршу против тунгусовского «списка». Алина Галимова, Наталья Петрова, Сергей Соколов, Илья Слободин и Константин Стрелецкий пока публично никак о себе не заявили.

В Кировской территориальной группе № 8 на праймериз ЕР оказался самый низкий конкурс – семь человек, и ни одного действующего кандидата. Сейчас интересы избирателей этого округа в думе представляет Григорий Вихарев из ЛДПР, который выразил готовность в этом году избраться от этой же партии. Из заявившихся на праймериз участников хорошими финансовыми возможностями обладает гендиректор мясокомбината «Хороший вкус» Михаил Смоляков, который, впрочем, год назад довыборы по этому же округу Вихареву проиграл. Остальные участники – Максим Дорожкин, Айнур Гайсин, Сергей Мартиросян, Николай Баталов, Дмитрий Чернышев, Константин Шевченко – пока в медиапространстве активности не проявляли.

В Ленинской территориальной группе № 9 – 13 участников праймериз. «Старую гвардию» Екатеринбурга здесь представляет депутат Елена Дерягина, проработавшая в думе уже три срока. Соперничать с ней собрались куратор партийного проекта «Безопасные дороги» Виталий Крупин, директор кинотеатра «Салют» Сергей Федяков, а также Светлана Турович, Александр Клименко, Алексей Мешавкин, Юлия Отрощенкова, Александр Кузнецов, Игорь Усов, Виталий Чачин, Павел Юшин, Иван Быков, Анна Ердякова.

В Ленинской территориальной группе № 10 – 11 участников и два депутата. «Список Тунгусова» здесь представлен Николаем Смирнягиным. В последний момент на праймериз заявился депутат Игорь Пехотин, в 2013 году попавший в думу по партийному списку. Вероятно, основное соперничество развернется между ними. Но не исключено, что поддержку слабо защищенных граждан получит Ольга Небесная – руководитель общественной организации «Доступная среда всем». Еще одна участница, Екатерина Сапрыкина, известна в основном молодежи – по своей интернет-борьбе с «пятой колонной». Также в этом округе зарегистрировались Тамара Гребенюк, Елена Вахмистрова, Сергей Исаков, Наталия Матвеева, Сергей Боярский, Ирина Дмитриева, Марсель Фатыев.

Октябрьская территориальная группа № 11 оказалась таким же рекордсменом, как Верх-Исетская № 1, – 16 участников. Однако действующих депутатов здесь нет, а «серый кардинал», по слухам, сделал ставку на малоизвестного широкой публике кандидата – замдиректора Городского управления дорожно-строительных работ (ГУДСР) Павла Пустозерова. Из интересных участников можно отметить сына депутата заксо Александра Вегнера, а также секретаря местного отделения ЕР Алексея Сизикова, и уже уклеившего весь район рекламой Михаила Плешакова. Остальные – Ольга Сметанина, Артем Улитичев, Артур Черемисин, Александр Коробицын, Игорь Шутов, Эдуард Дудырев, Никита Гирфанов, Евгений Евсеев, Александр Курелюк, Владимир Черменинов, Станислав Успенский, Антон Черноголов, – пока себя особенно не проявили.

По Октябрьской территориальной группе № 12 выдвинулись девять участников, среди которых ярких публичных фигур и действующих депутатов нет. Сейчас округ в думе представляет скандально известный эсер Александр Караваев, который, в отличие от ряда однопартийцев, менять флаг и выдвигаться от ЕР не стал. Считается, что от «списка Тунгусова» в этом округе будет действовать руководитель ЕМУП «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья» (СУЭРЖ) Виктор Карташев. Кроме того, в праймериз здесь участвуют Николай Потеряев – член ОП СО, Игорь Капустник, Евгения Герасимова, Яна Сикорская, Елена Грачева, Станислав Лукин, Татьяна Трекина, Александр Коваль.

В Орджоникидзевской территориальной группе № 13 – 10 участников. Один из них, действующий депутат Александр Найданов, фигурирует в «списке Тунгусова». Другой, директор ООО Евгений Михалев был в числе подписантов открытого письма против «списка Тунгусова». Остальные – Ирина Селезнёва, Дмитрий Естехин, Надежда Толстоброва, Елена Рогова, Евгений Тюльканов, Екатерина Шимова, Мария Харисова, Николай Максимов – пока активную кампанию не начали.

Одной из наиболее динамичных может стать борьба в Орджоникидзевской территориальной группе № 14, несмотря на то, что здесь выдвинулись всего семь человек. По сути, в округе продолжается борьба, начатая на довыборах в марте 2017 года. Тогда самовыдвиженец Владимир Смирнов, за которым стоял глава района Вячеслав Трапезников, победил протеже депутата заксобрания Игоря Володина – Владимира Стругова. Сейчас на праймериз выдвинулись и Смирнов (теперь поддержанный администрацией города), и Стругов, и сам Володин, который стал одним из вдохновителей демарша «противников Тунгусова». Кроме того, в праймериз по округу участвуют Леонид Поляков, Александр Мусанов, Валерий Соколов, Альфия Галеева.

В Орджоникидзевской территориальной группе № 15 13 кандидатов. Здесь особенность ситуации в том, что друг другу противостоят два депутата, один из которых занимает видный партийный пост. Александр Косинцев – руководитель регионального исполкома ЕР, но велики ли его шансы – вопрос: в «списке Тунгусова» значится не его имя, а имя депутата Николая Антонова.

Также здесь дебютирует в роли политика родной брат депутата от ЛДПР Григория Вихарева Алексей. Конкурировать братьям не придется – Григорий намерен идти по округу № 8. Также в списке участников – Вальмир Галимов, Галина Арбузова, Алена Соловьева, Владимир Нагибин, Анастасия Фирсова, Евгений Зеленков, Надежда Воробьёва, Дарья Капулкина, Юрий Арестов, Алексей Черешков.

В Чкаловской территориальной группе № 16 – 14 участников, в том числе фигурант «списка Тунгусова», «верный солдат мэрии» и бывший руководитель СРО РППС Дмитрий Сергин. Из медийных личностей здесь зарегистрированы руководитель «Урала без наркотиков» Антон Поддубный и юрист Иван Кадочников, охотно комментирующий СМИ «выборные» судебные процессы. В числе других участников – Матвей Левченко, Ольга Курзенева, Денис Истомин, Ксения Савельева, Юрий Коломийцев, Алексей Садчиков, Андрей Станкевич, Владимир Николаев, Саркис Агаджанян, Дмитрий Праздничков, Ирина Вдовыка.

Интересная борьба может начаться в Чкаловской территориальной группе № 17, где также 14 участников. Здесь целых два действующих депутата от ЕР – директор Метростроя Юрий Дозорец и застройщик Игорь Плаксин, которого в последнее время преследуют проблемы в бизнесе. Но в пресловутый «список» вошли не они, а главный врач городской станции скорой помощи Игорь Пушкарев. Также в праймериз по округу участвуют Татьяна Кормина, Наталья Стенина, Ринат Мурзин, Светлана Палкина, Александр Сурин, Максим Поткин, Надежда Локтионова, Сергей Пучков, Елена Бондаренко, Валерий Богданов, Михаил Ярошевский.

Девять участников будут бороться за первое место в Чкаловской территориальной группе № 18. Сейчас депутатом от этого округа является Анатолий Шарапов, которого можно назвать лидером демарша екатеринбургских единороссов против «списка Тунгусова». Сам он, как нетрудно догадаться, в него не попал. Этой чести, как говорят, удостоился предприниматель Сергей Зайков. По этому же округу идет Юрий Прилуков – шестикратный чемпион мира по плаванию. Поскольку опыта участия в выборах у него нет, а узнаваемость высокая, не исключено, что спортсмен по решению политсовета займет место в общегородской тройке. Кроме того, в округе зарегистрированы Иван Стародубцев, Евгений Шипицын, Андрей Сергеев, Виктор Сомиков, Антон Федотов, Лариса Алексеева.

Добавим, что перечень участников еще может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Не исключено, что участников, заявивших о подготовке к фальсификации результатов, все-таки отстранят от участия в праймериз за дискредитацию партии.

«Новый День» будет следить за развитием ситуации.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 18.05.18

Инициаторам референдума о всенародных выборах мэра откажут на основании ФЗ-67 и ФЗ-131. / Свердловский парламент повторно рассмотрит вопрос о лишении мандата Карапетяна. / В Талице из-за нарушения пожарной безопасности закрыли магазин (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»