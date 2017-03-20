Эксперты о проигрыше ЕР: «Колбаса – дело хорошее, но надо еще и избирателя на участок привести»

Публикации за 20.03.17

Неудача единороссов на довыборах в гордуму была закономерна, так как партийные функционеры не привлекли к работе профессионалов и не сделали выводов из выборов предыдущих лет. В результате поражение потерпели не кандидаты Стругов и Смоляков, о которых все равно мало кто знает, а бренд «Единая Россия».

По мнению директора Уральского института Фонда развития гражданского общества Анатолия Гагарина, выборами должны были заниматься люди, для которых это профессия, в противном случае получается какая-то «художественная самодеятельность». «В результате этого все шишки полетят не на кандидатов, которые поучаствовали в выборах и забыли, а на их кураторов», – отмечает эксперт. Гагарин также скептически отнесся к возможности пересмотра результатов голосования по Кировскому округу из-за возможных подкупов избирателей: «Для того, чтобы доказать эти факты, нужно быть хорошим юристом. Не уверен, что у них такие есть. А все эти заявления в СМИ на тему «нас обидели, нас унизили» – скорее всего, так и останутся заявлениями».

Политолог Александр Пирогов считает, что в Орджоникидзевском районе борьба на самом деле шла между главой района Вячеславом Трапезниковым, который «болел» за самовыдвиженца Владимира Смирнова, и депутатом заксо Игорем Володиным, который стоял за кандидатом от ЕР Владимиром Струговым. «Трапезников показал, что может и умеет организовывать выборы, а Володин потерпел аппаратное поражение», – считает Пирогов. Что касается Кировского округа, то политолог высказал мнение, что либерал-демократ Григорий Вихарев победил вполне заслуженно – он работал ярче и лучше своего соперника из ЕР, директора мясокомбината «Хороший вкус» Михаила Смолякова. «Смоляков практически не работал, все на что-то надеялся, на что – непонятно, видимо, что партия все сделает за него. Кажется, только колбасу кому-то раздавал. Колбаса, конечно, дело хорошее, но ведь надо было еще и людей на избирательные участки привести, а у него это не получилось», – резюмировал Пирогов.

Напомним, Григорий Вихарев набрал в Кировском округе почти 52% голосов. Как сообщил его однопартиец, депутат Госдумы от ЛДПР Данил Шилков, последний раз партия побеждала в одномандатных округах Екатеринбурга более 20 лет назад – в 1995 году. Самовыдвиженец Владимир Смирнов в Орджоникидзевском округе получил более 40% голосов. Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий уже заявил, что «подобный сбой в деятельности нашего отделения не должен повториться». «Во-первых, в этой кампании нам не удалось объединить все ресурсы в административном центре. Во-вторых, решающую роль сыграли манипуляции с организацией досрочного голосования, применявшиеся соперниками наших кандидатов», – отметил он в общении с журналистами.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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