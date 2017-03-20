Единороссы назвали свой провал на довыборах в Екатеринбурге «недопустимым сбоем»

Публикации за 20.03.17

Свердловские единороссы признали факт своего полного поражения на довыборах в Екатеринбургскую городскую думу.

Комментируя предварительные итоги голосования, состоявшегося вчера, секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий назвал результат кандидатов от ЕР сбоем. «Подобный сбой в деятельности нашего отделения не должен повториться», – подчеркнул он.

«Во-первых, в этой кампании нам не удалось объединить все ресурсы в административном центре. Во-вторых, решающую роль сыграли манипуляции с организацией досрочного голосования, применявшиеся соперниками наших кандидатов», – отметил лидер свердловских единороссов в общении с журналистами. Виктор Шептий также обратил внимание, что отрицательный итог на довыборах в городскую думу «выбивается из серии удачных результатов партии на выборах последних лет».

Напомним, по предварительным данным, в Кировском округе лидирует либерал-демократ Григорий Вихарев, в Орджоникидзевском – самовыдвиженец Владимир Смирнов. Кандидаты от «Единой России» проигрывают по обоим округам. Правда, результат по Кировскому округу еще под вопросом: в избирком поступило большое количество жалоб на «грязные» методы либерал-демократа Вихарева, сейчас все изложенные в них факты проверяются. Явка на довыборах составила около 17%, но было отмечено небывалое оживление на досрочном голосовании. По данным штаба ЛДПР, предварительный результат их кандидата в Кировском округе – 51,91%.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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