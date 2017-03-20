NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 20.03.17

Единороссы назвали свой провал на довыборах в Екатеринбурге «недопустимым сбоем»

Единороссы назвали свой провал на довыборах в Екатеринбурге «недопустимым сбоем»

Свердловские единороссы признали факт своего полного поражения на довыборах в Екатеринбургскую городскую думу.

Комментируя предварительные итоги голосования, состоявшегося вчера, секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий назвал результат кандидатов от ЕР сбоем. «Подобный сбой в деятельности нашего отделения не должен повториться», – подчеркнул он.

«Во-первых, в этой кампании нам не удалось объединить все ресурсы в административном центре. Во-вторых, решающую роль сыграли манипуляции с организацией досрочного голосования, применявшиеся соперниками наших кандидатов», – отметил лидер свердловских единороссов в общении с журналистами. Виктор Шептий также обратил внимание, что отрицательный итог на довыборах в городскую думу «выбивается из серии удачных результатов партии на выборах последних лет».

Напомним, по предварительным данным, в Кировском округе лидирует либерал-демократ Григорий Вихарев, в Орджоникидзевском – самовыдвиженец Владимир Смирнов. . Правда, результат по Кировскому округу еще под вопросом: в избирком поступило большое количество жалоб на «грязные» методы либерал-демократа Вихарева, сейчас все изложенные в них факты проверяются. Явка на довыборах составила около 17%, но было отмечено небывалое оживление на досрочном голосовании. По данным штаба ЛДПР, предварительный результат их кандидата в Кировском округе – 51,91%.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.03.17

На Урале отца семерых детей отправили в колонию за пьяную езду. / Результат довыборов в Екатеринбургскую гордуму по Кировскому округу до сих пор не определен. / 20 марта в Свердловской области ожидаются следующие события.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter